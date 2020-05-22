2020-05-22T16:59:08+03:00
Политика

Мария Захарова: Это не у нас обострение отношений с США. А у них с нами

Спикер МИД прокомментировала в эфире Радио "Комсомольская правда" выход Соединенных Штатов из договора по открытому небу
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Александр Щербак/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Изменить размер текста:

МИД Росии сделает в течение получаса заявление по ситуации с выходом США из договора по открытому небу. Об этом в эфире Радио Комсомольская правда сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Это не у нас обострение отношений с США. А у них с нами, - отметила она, отвечая на вопрос ведущих об отношениях между странами.

По сути шаги, которые предпринимают американские власти, уже знакомы. Так они поступали, при расторжении других военных соглашений: договора ПРО, Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь очередь дошла до договора об открытом небе. Как и в предыдущих случаях, американцы объявили о своем решении, ссылаясь на вину другой страны. В данном случае России, якобы военные самолеты РФ нарушали правила пролетов над США. Хотя договор по открытому небу это и подразумевает - свободное наблюдение.

- Это не вопрос отношений с Россией. Они просто сбрасывают с себя обязательства,- считает представитель МИД.

Мария Захарова считает, что такие действия, могли быть спланированы. И выход из соглашения на самом деле говорит о неких планах США на будущее.

- Хочу напомнить о концепции "американской исключительности", озвученной еще администрацией Обамы. Им не нужно ничего, что уравнивает их с другими мировыми игроками,- сказала она в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мария Захарова назвала число вывезенных из-за границы россиян
Мария Захарова о том, кто станет американским президентом: Это вопрос к гражданам США
Стало известно, когда в России смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений
Захарова прокомментировала выход США из договора по открытому небу
Мария Захарова - о фейках: Инфодемия - очень точный термин
Мария Захарова о жизни после пандемии: "Глобализация сломалась. Нужно подчинить"
В авиакатастрофе в Пакистане могут быть выжившие
Путин - врачу коронавирусной клиники: «я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется!»
Олег Николаев: "Подписание соглашение с "Т Плюс" -важный шаг по изменению ситуации в теплоснабжении районов Чувашии"
Путин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавируса
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато
Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с авиакатастрофой
Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью
Украина запретила въезд продюсеру Максиму Фадееву
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом