МИД Росии сделает в течение получаса заявление по ситуации с выходом США из договора по открытому небу. Об этом в эфире Радио Комсомольская правда сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Это не у нас обострение отношений с США. А у них с нами, - отметила она, отвечая на вопрос ведущих об отношениях между странами.

По сути шаги, которые предпринимают американские власти, уже знакомы. Так они поступали, при расторжении других военных соглашений: договора ПРО, Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь очередь дошла до договора об открытом небе. Как и в предыдущих случаях, американцы объявили о своем решении, ссылаясь на вину другой страны. В данном случае России, якобы военные самолеты РФ нарушали правила пролетов над США. Хотя договор по открытому небу это и подразумевает - свободное наблюдение.

- Это не вопрос отношений с Россией. Они просто сбрасывают с себя обязательства,- считает представитель МИД.

Мария Захарова считает, что такие действия, могли быть спланированы. И выход из соглашения на самом деле говорит о неких планах США на будущее.

- Хочу напомнить о концепции "американской исключительности", озвученной еще администрацией Обамы. Им не нужно ничего, что уравнивает их с другими мировыми игроками,- сказала она в эфире.