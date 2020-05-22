"Раз уж вы будете меня полоскать, заплатите!": Вика Боня согласна терпеть унижения за деньги

Виктория Боня опять в центре внимания. После скандального заявления модели о возможной связи вышек 5G и микроволновых волн с распространением коронавируса на телеведущую обрушился шквал критики. Впрочем, звезда "Дома-2" умеет держать удар.

Виктория Боня записала в блоге очередное видео, в котором затронула тему коронавируса и вакцинации. Модель до глубины души возмущена нападками в свой адрес. Больше всего ее обижает то, что ушлые репортеры постоянно вспоминают, что она является звездой "Дома-2". "15 лет назад я по дурости пошла в «Дом-2». Мне было 26 лет. Сейчас мне 40. Мне по сей день это вспоминают", - негодует телеведущая.

Она потребовала от представителей прессы не сметь перевирать ее слова. "У меня есть своя гражданская позиция и никто не может отнять ее у меня! Сейчас важно держаться за свою позицию! Свобода слова должна быть у каждого гражданина, а соглашаться с мнением или нет, так же решает для себя каждый самостоятельно!", - начала свое обращение Вика.

Боня посетовала, что в последнее время вокруг ее имени слишком много внимания. "Ко мне пресса обращается, чтобы я прокомментировала ситуацию с коронавирусом. Я никогда не говорила, что он не существует. У меня есть четкое свое представление. Я не собираюсь следовать стадным инстинктам. Маски должны носить больные люди и люди с характерными симптомами. Я задыхаюсь в этой маске. Мне становится плохо. Маску надо постоянно менять, иначе в ней скапливаются микробы", - сказала Виктория в ролике, который разместила в блоге.

В настоящее время ее очень волнует вопрос вакцинации от коронавируса. Она считает, что это должно быть добровольно. "Вакцинация от коронавируса должна быть исключительно добровольной. В случае появления вакцины с доказанной эффективностью, каждый должен сам принимать решение", - отметила модель.

Сама Вика категорически против прививок. "Я хочу умереть от коронавируса, если заражусь им. Можно? Если мне на судьбе написано умереть от Covid-19, я хочу умереть от него, а не от прививки. Неизвестно к чему она приведет. Что это за прививка, откуда она взялась?", - задается вопросом красавица.

victoriabonya Виктория Боня

Вика считает, что нападки на нее продолжаются, потому что она слишком много знает - читает литературу на английском языке, слушает лекции и не боится высказывать свое мнение. Она сообщила, что в настоящее время у нее огромное число предложений от телеканалов, которые зовут ее на интервью. Однако Боня не намерена идти туда бесплатно.

"Я знаю, там будут сидеть проплаченные эксперты. Они не дадут мне сказать и слова, будут орать в параллель. Выставлять меня не в лучшем свете. Так вот. Именно поэтому я говорю: если вы хотите, чтоб я выступила, тогда заплатите мне деньги. Раз уж вы будете меня там полоскать, заплатите! Чтоб хотя бы я знала, что я просто так это не буду делать", - заявила модель.

Она также пригрозила сплетникам судом за нелицеприятные слухи, которые о ней распускают. По ее словам, она не намерена терпеть подобное отношение. "Вся шоу-индустрия пошла меня хаять. Меня высмеивают везде с приставкой «Дом-2». Что только про меня не говорят. Мне все равно. Я молчать не буду. Мою душу у меня никто не отнимет", - сообщила Виктория.

По ее словам, самое главное - вера. В этой связи она в очередной раз подняла тему чипирования. "Ни один мусульманин никогда не запулит себе квантовую татуировку, не зашьет себе G-чип. Вмешательство в тело - большой грех. Лично я не делаю никакие уколы, не пью таблетки десятилетиями", - резюмировала Боня.