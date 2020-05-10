"Клиническая идиотия": Виктория Боня устроила публичные разборки с доктором Курпатовым

Имя Виктории Бони в последнее время на слуху. Телеведущая, по ее словам, не дает покоя завистникам и злопыхателям, потому они постоянно критикуют красавицу. Как известно, модель активно ведет блог, где делится с подписчиками не только секретами молодости и красоты, но и размышлениями о будущем человечества. Не так давно звезда "Дома-2" рассказала своим поклонникам о теории заговора с чипированием, вреде сетей 5G и их связи с пандемией коронавируса. Вот только конспирологические измышления знаменитости не всем пришлись по душе.

"А сейчас какая-нибудь Виктория Боня с шестью миллионами подписчиков несет отчаянную чушь про 5G и распространение коронавируса. Еще и пишет мне в Инстаграм, чтобы я побеседовал с ней на эту тему. Ну это полный абсурд, это клиническая идиотия. Вот мы дожили до того, что люди готовы верить во всю ахинею, которая только возможна. Эти люди, они дошли до такой степени тупизма, что для них что вирус, что ДНК, 5G... Это все от идиотии", - заявил доктор Андрей Курпатов, комментируя одиозные высказывания звезды "Дома-2".

Телеведущая, услышав столь нелестные заявления в свой адрес, очень оскорбилась. Она буквально напала на психотерапевта, устроив с ним публичные разборки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778382" frameborder="0"></iframe> Возмущенная Виктория Боня призвала жечь книги доктора Курпатова.

"Обращаюсь к недодоктору (по-другому сказать не могу) Курпатову, который поставил мне диагноз «клиническая идиотия». Если вы не учились, а купили свой диплом, то я чуть позже запишу видео, где расскажу о симптомах клинической идиотии, как она развивается и что бывает с людьми, которые страдают таким диагнозом", - дерзко заявила Виктория.

По ее словам, доктор побоялся говорить с ней лично и поставил ей диагноз. Телеведущая призвала сжигать книги Курпатова, заверив, что подобным специалистам доверять нельзя ни в коем случае.

"Девочки если у вас есть его книги, сожгите обязательно. Подобных специалистов нужно обходить стороной, бояться, потому что они не несут желания помочь, а, скорее всего, несут желание пропиариться, продать свои книжки и больше ничего. Для меня доктор - это человек, который всегда аргументирует, почему он так думает. Все остальное является для меня неадекватностью поведения. Мне кажется, что тот диагноз, который поставили мне, больше подходит Вам", - сказала, как отрезала инстадива.

После чего пригрозила: "Ждите ответ! Мое имя каждый, кому не лень, начинает муссировать. Не надо пиариться на моем имени!".