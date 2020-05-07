"Вот мой домик для прислуги": Виктория Боня окружила себя роскошью в Каннах

Виктория Боня в центре внимания с тех самых времен, когда она блистала в шоу "Дом-2". Красавица-модель разбила не одно мужское сердце. В 2010 году она знакомится с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. Жизнь телеведущей кардинально меняется. Она переехала в Монако и поселилась в шикарном поместье возлюбленного. В 2012 году модель родила от него дочь Анджелину Летицию. По сей день завистники не могут простить Вике того, что она богата и знаменита, поэтому периодически распускают про нее слухи.

Виктория Боня семь лет прожила с Алексом Смерфитом. В 2017 году модель рассталась с отцом своей дочери Анджелины Летиции, сумев сохранить хорошие отношения. Во время пандемии коронавируса телеведущая самоизолировалась с бывшим возлюбленным и их общей дочкой в его шикарном особняке в Каннах.

Модель и ее наследница занимаются спортом и много гуляют - благо, территория поместья столь огромна, что потребуется несколько часов, чтобы изучить каждый уголок. Помимо прочего Боня работает - записывает для поклонников мастер-классы по макияжу, массажу и питанию.

Находясь вдали от суеты и невзгод, Вика и предположить не могла, что злопыхатели начнут распускать про нее сплетни. Так, паблик НеМалахов написал, что якобы красавица живет в стесненных условиях. В ответ на такую дерзость Виктория показала роскошь, которой окружила себя в Каннах.

"Объясните мне, пожалуйста, почему у нас настолько завистливые люди. Этот канал пишет, что я живу в домике для прислуги, что меня поселили и не пускают в общий дом. Вот мой домик для прислуги. У меня, видите, в прислужном доме пианино стоит, рояль, я бы сыграла, если бы умела", - возмутилась Боня.

Мебель из дерева, камины, картины, столешницы из натурального камня и другие атрибуты шикарной жизни украшают комнаты, которым нет числа. А при виде огромной библиотеки у многих подписчиков красавицы и вовсе пропал дар речи.

После такого некоторые поклонники побоялись представить, как выглядит замок Смерфита целиком, если Боня смогла показать лишь небольшую часть первого этажа. "Что только про меня не придумывали! Вот этот НеМалахов... Помните, история была, я и в Канны через забор лезу, и к Неймару на день рождения проникла...", - вздыхая, вспомнила былые обиды модель.