Госдеп ищет «разоблачителей российской дезинформации» за вознаграждение в $250 тысяч

Отдел международных общественных связей Госдепа США опубликовал тендер на написание доклада о «Российской дезинформации в сфере здравоохранения». Это в заголовке тендера. А в его описании добавляется требование разоблачить не только российские, но и «советские дезинформационные кампании».

Это не совсем госзакупка — скорее, грантовый конкурс, где могут принять участие американские или зарубежные некоммерческие организации (НКО). За написание такого доклада госдеп готов заплатить $250 тыс. Заявки принимаются до 20 июня 2020 года. Можно предположить, что объектом доклада станет ситуация с коронавирусом: ранее американские СМИ упрекали Россию в якобы «занижении статистики» летальных исходов среди заболевших COVID-19.

Условия отбора, впрочем, достаточно жёсткие. НКО-победитель должна уметь заниматься кампаниями в медиа-сфере, иметь «опыт анализа и борьбы с российской дезинформацией», а также «опыт программирования». (Последнее, вероятно, необходимо для «упаковки информации»: работы с большими массивами данных, а также визуализации математических моделей и статистических распределений).

Пользователи Сети отреагировали на этот тендер весьма эмоционально, предложив, например, Госдепу начать с себя — ведь ещё два месяца назад влиятельный американский канал CNN в восторженном репортаже из России сообщал, что «стратегия Кремля по борьбе с коронавирусом работает».

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Александр Малькевич, председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (в своём блоге разоблачил свыше сотни фейков, циркулирующих в соцсетях о коронавирусе):

— Информационная война выходит на качественно новый уровень. Американцы, не стесняясь, продолжают действовать по своему плану. Тем самым подтверждая, что все выпады западных СМИ наподобие New York Times или Bloomberg (Россия-де «искажает статистику по коронавирусу») — были частью одной большой кампании.

«Опыт работы в медиа» для участников конкурса, если перевести с Эзопова языка, означает: НКО-заявитель ранее должна отметиться в поливании нас грязью. То есть понять, какого рода организация будет писать этот «независимый доклад», можно уже сейчас. Скорее всего, одна из ультралиберальных структур беглых олигархов, окопавшихся в Лондоне.

Нормальные российские НКО (в том числе и те, в которых я работаю) заявиться на такой конкурс по умолчанию не смогут — специально для этого и поставлены такие заградительные условия.

В очередной раз задам риторический вопрос: неужели в Америке нет других проблем, что они готовы тратить четверть миллиона долларов на доклад о том, как всё плохо в России? И это на фоне того, что из-за карантина только официальная безработица в США составила 26%, став высочайшей со времён Великой депрессии.

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