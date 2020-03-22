Американские журналисты: В России 146 млн человек, а больных коронавирусом меньше, чем в Люксембурге

Удерживает ли Россия эпидемию коронавируса на своей территории под контролем? Таким вопросом задались журналисты американского канала CNN. И осторожно отвечают: похоже, что да. Приводим самые интересные фрагменты этой статьи.

Если исходить из заявлений российских чиновников, то стратегия Путина [по борьбе с эпидемией] работает. Количество подтверждённых случаев коронавируса в России на удивление мало, притом, что страна имеет протяжённую границу с Китаем, а первый инфицированный (из числа контактировавших с китайцами) отмечен ещё в январе.

Да, сейчас цифры растут, но на сегодняшний день в России меньше заболевших, чем в Люксембурге: 307 и 670, хотя у одной население — 146 млн, а у другого — 627 тыс. чел.

Что помогло России?

Во-первых, ранние меры предупреждения: закрытие 4000-км границы с Китаем ещё 30 января и введение карантинных зон.

Во-вторых, незамедлительное разворачивание системы тестирования. В субботу Роспотребнадзор заявил, что было проведено в общей сложности более 156 тыс. тестов на коронавирус. Для сравнения, Соединенные Штаты вышли на достойный темп в тестировании только к началу марта. В то время как Россия утверждает, что проводит массовые испытания с начала февраля, в том числе в аэропортах, уделяя особое внимание путешественникам из Ирана, Китая и Южной Кореи [главных эпидемзон на первом этапе].

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В-третьих, борьба с фейковыми новостями для недопущения паники. В начале марта ФСБ и Роскомнадзор заблокировали «вирусное сообщение в соцсетях о вирусе» (будто истинное количество заболевших — 20 тысяч, «но это от нас скрывают»).

В то же время журналисты CNN находят и место для критики — мол, Россия чрезмерно сосредоточилась на тестировании людей, прибывающих из азиатских стран, и «проморгала» итальянское направление. И сейчас большинство российских «коронавирусников» больны именно итальянским штаммом.

«Тем не менее, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит, что в России дела всё ещё идут относительно хорошо, страна отслеживает случаи передачи инфекции после поездок или общения с близкими», — отмечают журналисты CNN.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

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