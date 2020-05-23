«Мы проводили Максима в последний путь»: друзья поддержали Светлану Моргунову на похоронах сына

22 мая прошли похороны Максима Моргунова - единственного сына диктора Светланы Моргуновой. Друзья сына поддерживали женщину, которая от горя повторяет лишь одно, что теперь нет смысла в жизни.

«29 мая ему бы исполнилось 53 года. COVID реален и он убивает, убивает внезапно. Это невосполнимая утрата. Вечная память!» - вспоминает Максима телеоператор Юрий Линкевич. Друзья вспоминают работу Моргунова на НТВ – его программу «Военное дело», его спецпроект – серию видеороликов с интервью ветеранов ВОВ, снятых по идее Моргунова 10 лет назад к 65-летию Победы – тогда их показывали на «Звезде». Говорят, что у этого молодого и полного сил мужчины было много планов.

Максим всегда заботился о маме Светлане Моргуновой - созванивался по три раза в день, обеспечивал всем необходимым. В марте Светлана Михайловна отмечала 80-летний юбилей. Была в прекрасном настроении, принимая поздравления от сына Максима, внучек Даши и Анюты, невестки Лены. Диктор советского ТВ говорила, что о таком заботливом сыне, как Максим, можно только мечтать: «Я счастливая мать, потому что со мной рядом настоящий мужчина. Если женщина хочет нравиться противоположному полу, она, прежде всего, должна нравиться своему сыну. И эта истина подтверждается». Максим до сих пор называл ее эталоном стиля, не оставлял без внимания ни одну просьбу. Когда объявили самоизоляция, привозил продукты и ставил их под дверью мамы.

Максим Моргунов тоже был дома на самоизоляции. На работу, в пресс-службу музея-заповедника «Коломенское», вышел лишь раз за весь этот период. В начале мая - для подготовки спецпроекта. А потом Максим узнал, что коллега заболел коронавирусом, почувствовав симптомы болезни, Моргунов и обратился за медицинской помощью. Десять дней Максим боролся с болезнью, выполняя все рекомендации докторов. После смерти Моргунова, подруга семьи, по просьбе близких Максима сообщила, что никакого самолечения не было. Изначально сообщили неверную информацию о том, что мужчина лечился сам.

Подруга семьи Лариса Куликова объяснила, что у Максима была высокая температура, и он обратился за медицинской помощью: «Прислали врача из поликлиники и он назначил компьютерную томографию. Максим поехал на машине сам… Там было установлено 28% поражения, матовое стекло и был взят анализ на Covid. Его убедили, что с таким поражением лечиться пока надо дома. Далее все назначения и лекарства были от врача! И доктор приходил к нему домой за эту неделю минимум трижды! Да, позавчера надо было заставить его лечь в больницу, так дышать стал хуже, но он мне сказал подождет день и тогда ляжет, если хуже станет, потому что прибор показывал сатурацию 95. Недооценили опасность, так как ему казалось, что силы прибавляются, и он первый день даже поел и мы с ним шутили по телефону. Все мы (и семья, и я, и мой супруг) с первого дня болезни Максима держали руку на пульсе и выполняли все предписания врача! Я лично ежедневно по нескольку раз в день общалась с ним по телефону и приносила все необходимые лекарства и приборы, прописанные врачом! Оставляла под дверью вместе с морсами и прочей поддержкой организма! Девочкам категорически мы запретили приезжать, чтоб не заразились еще и они!»

Семья Максима Моргунова была на даче, а он лечился в столичной квартире. 22 мая Максима Моргунова похоронили. «Мы проводили Максима в последний путь. Максиму светлая память, мы будем очень скучать», - записала видео подруга семьи Лариса Куликова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Она до сих пор жива благодаря ему": Светлана Моргунова убита горем после смерти сына

80-летняя телеведущая убита горем (подробности)

Недооценили опасность: Светлана Моргунова после смерти сына опровергла слухи о самолечении коронавируса

Единственный наследник звезды ТВ умер после десяти дней лечения (подробности)