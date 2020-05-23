"Стая крыс идет на запах": брошенный муж Полины Гагариной высказался о своей боли

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков ни разу не прокомментировали информацию о том, что они разводятся. Певица и фотограф игнорируют вопросы о своей личной жизни в соцсетях и отказываются отвечать на вопросы светских хроникеров. Все это лишь подогревает новые слухи о крахе семейной жизни одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.

Дмитрий Исхаков опубликовал в блоге стихотворение, которое как нельзя лучше описывает его переживания и нынешнее состояние. "Стая крыс идет на запах, близость жертвы их пьянит. Ничего, что кровь на лапах. Слабый должен быть убит...", - написал Дмитрий. Видимо, супруг Гагариной устал от огромного давления со стороны публики.

На фоне слухов о разводе с женой появилась информация о том, что артистка якобы уволила фотографа с поста директора своей компании. Кроме этого, ушлым репортерам стало известно, что мужчине ничего не достанется при разделе совместно нажитого имущества. Перед свадьбой жених и невеста подписали брачный контракт, согласно которому артистка ничего не отдаст мужу, который зарабатывал в 100 раз меньше.

В окружении Гагариной не скрывают, что инициатива разрыва с мужем исходила от певицы. Большинство знакомых пары считают, что клин в отношения Полины и Димы вбили изначально не равные финансовые и карьерные возможности.

Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за фотографа глянцевых изданий в 2014 году. Спустя три года у них родилась дочка Мия. Дмитрий Исхаков подружился с сыном певицы от первого брака. Он воспитывал Андрея как родного и очень гордился успехами мальчика в учебе.