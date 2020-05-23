2020-05-23T18:01:43+03:00
Звезды

«Проклятие красного кресла»: Все наставницы шоу «Голос» развелись с мужьями

Пелагея, Полина Гагарина и Ани Лорак остались в одиночестве
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наставница шоу "Голос" развелись с мужьямиНаставница шоу "Голос" развелись с мужьямиФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Неужели цена славы и всенародной любви — личная жизнь? Страшно в это поверить, но сильно похоже на правду. Достаточно проследить невооруженным взглядом за отношениями наставниц вокального проекта.

Пелагея и Иван Телегин

Пелагея в роковом красном кресле Фото: Руслан РОЩУПКИН

Пелагея в роковом красном креслеФото: Руслан РОЩУПКИН

Фолк-певица участвует в «Голосе» с самого первого сезона — с 2012 года. И приходила в него одинокой. За спиной был брак с режиссером шоу Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. Пелагее было 26 лет, вся жизнь впереди. Весной 2016 года певица познакомилась с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным — на тот момент спортсмен был несвободен, более того — его возлюбленная была беременна. Но это не помешало свадьбе: Иван и Пелагея расписались в том же году, что и познакомились. После этого певица преобразилась: увеличила грудь, похудела, увлеклась детокс-процедурами.

Из Instagram певицы Пелагеи Фото: Instagram.com

Из Instagram певицы ПелагеиФото: Instagram.com

В 2017 году Пелагея родила дочь Таисию. А в конце 2019 года они разошлись. «У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!», - констатировал Телегин.

Разумеется, коллеги по «Голосу» были в курсе семейной драмы. И во время одного из выпусков, когда Пелагея выступила в качестве приглашенной звезды накануне Нового года, Дмитрий Нагиев открыто поддержал артистку. После того, как певица разрыдалась, ведущий обнял девушку и сказал: «Держись, все будет хорошо». А потом добавил: «Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоем с конем прибавился хоть кто-то еще».

pelageya_instapelageya_insta
Певица Пелагея
52639 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак на шоу "Голос" Фото: Кадр видео

Ани Лорак на шоу "Голос"Фото: Кадр видео

Украинская певица участвовала только в седьмом сезоне шоу. Больше ее не приглашали. Однако и этого хватило! Несмотря на то, что с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу артистка прожила практически 14 лет, в 2019 они развелись. И Лорак восприняла это крайне болезненно.

Ани Лорак с мужем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ани Лорак с мужемФото: Борис КУДРЯВОВ

- Развод был мучительный, - призналась Ани. - Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут.

До сих пор пара разбирается с совместно нажитым имуществом.

anilorakanilorak
1 или 2?
109895 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

После развода с актером Петром Кисловым в 2010 году певица Полина Гагарина, родившая ему сына Андрея, четыре года приходила в себя, а затем вышла за фотографа Дмитрия Исхакова.

Полина Гагарина на шоу "Голос" Фото: Instagram.com

Полина Гагарина на шоу "Голос"Фото: Instagram.com

Едва ли этот союз мог просуществовать долго. Конечно, красивые обложки и фотосессии — это важный элемент жизни артистки, но не до такой степени, чтоб стало основой брака. Впрочем, с виду все было благополучно: Дмитрий постоянно поддерживал жену — и во время интернет-травли, и во время ее участия в китайском шоу Singer, когда у Полины буквально рушился позвоночник и выступать приходилось через слезы — она родила ему дочь Мию. Но слухи и расходе Исхакова и Гагариной циркулировали давно. И вот подтвердилось — пара не живет вместе.

gagara1987gagara1987
Мой большой и невероятно самостоятельный мальчик закончил этот год на все 5! И в музыкальной школе тоже! Горжусь невероятно, особенно потому что сделал всё сам Люблю тебя @_ak1413 так держать #мойсын #моягордость
215857 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Увы, приходится констатировать тенденцию: Полина работала в четвертом и пятом сезоне «Голоса», так что и она попадает под «проклятие».

Кстати, у фатума есть особенность — расстаются с мужьями только наставницы основной, «взрослой» версии проекта. Нюша и Валерия, судившие детскую и пенсионерскую версию шоу, до сих пор счастливы в браке.

gagara1987gagara1987
Вчера была самая крутая вечеринка Лучший др эваааа #полинагагарина #гагаринапоехали
188367 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Мнение астролога: виноваты планеты

Впрочем, всезнающие специалисты по планетам имеют собственное объяснение происходящему. Виноваты планеты. «Ретроградная Венера продолжает собирать свою жатву. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались», — объяснила Василиса Володина, штатный астролог программы «Давай поженимся!».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Она бросила мужа ещё прошлой осенью»: Продюсер раскрыл тайну развода Полины Гагариной

По словам промоутера, певица уже давно не живет с Дмитрием Исхаковым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Захвативший банк в Москве мужчина имеет долги на общую сумму более 1,8 млн рублей
Захвативший заложников в банке в Москве пройдет психиатрической экспертизе,
Захват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступника
Стало известно, когда Испания откроет границы для туристов
«Мамусик звонит»: захватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефону
Парень, который вел трансляцию из захваченного банка: "Все нормально, надо позвонить матушке"
Сотрудников захваченного в Москве банка поощрят
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Саперы приехали на место захвата заложников в московском банке
По факту захвата заложников в московском банке возбуждено уголовное дело
Прямая трансляция из захваченного Альфа-банка в Москве: заложник снимал видео
Захват в прямом эфире: видео штурма банка снял заложник
Захватчик банка в Москве задержан
У захватчика заложников в Москве был муляж взрывчатки
Посетителей из банка во время захвата успела вывести сотрудница по имени Алина
Возле офиса украинского депутата Медведчука устроили взрыв
Захватчик заложников в банке в Москве выдвинул требования
Стала известна личность захватившего заложников в Москве мужчины
В здании банка в Москве остался только один заложник
Видео с места захвата заложников в банке Москвы сняли очевидцы
Захват заложников в банке Москвы: мужчина угрожает взорвать здание
Путин разрешил проведение в России дистанционного электронного голосования
Иванку Трамп высмеяли за комментарий о девочке из Индии