«Проклятие красного кресла»: Все наставницы шоу «Голос» развелись с мужьями

Неужели цена славы и всенародной любви — личная жизнь? Страшно в это поверить, но сильно похоже на правду. Достаточно проследить невооруженным взглядом за отношениями наставниц вокального проекта.

Пелагея и Иван Телегин

Пелагея в роковом красном креслеФото: Руслан РОЩУПКИН

Фолк-певица участвует в «Голосе» с самого первого сезона — с 2012 года. И приходила в него одинокой. За спиной был брак с режиссером шоу Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. Пелагее было 26 лет, вся жизнь впереди. Весной 2016 года певица познакомилась с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным — на тот момент спортсмен был несвободен, более того — его возлюбленная была беременна. Но это не помешало свадьбе: Иван и Пелагея расписались в том же году, что и познакомились. После этого певица преобразилась: увеличила грудь, похудела, увлеклась детокс-процедурами.

Из Instagram певицы ПелагеиФото: Instagram.com

В 2017 году Пелагея родила дочь Таисию. А в конце 2019 года они разошлись. «У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!», - констатировал Телегин.

Разумеется, коллеги по «Голосу» были в курсе семейной драмы. И во время одного из выпусков, когда Пелагея выступила в качестве приглашенной звезды накануне Нового года, Дмитрий Нагиев открыто поддержал артистку. После того, как певица разрыдалась, ведущий обнял девушку и сказал: «Держись, все будет хорошо». А потом добавил: «Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоем с конем прибавился хоть кто-то еще».

pelageya_insta Певица Пелагея

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак на шоу "Голос"Фото: Кадр видео

Украинская певица участвовала только в седьмом сезоне шоу. Больше ее не приглашали. Однако и этого хватило! Несмотря на то, что с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу артистка прожила практически 14 лет, в 2019 они развелись. И Лорак восприняла это крайне болезненно.

Ани Лорак с мужемФото: Борис КУДРЯВОВ

- Развод был мучительный, - призналась Ани. - Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут.

До сих пор пара разбирается с совместно нажитым имуществом.

anilorak 1 или 2?

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

После развода с актером Петром Кисловым в 2010 году певица Полина Гагарина, родившая ему сына Андрея, четыре года приходила в себя, а затем вышла за фотографа Дмитрия Исхакова.

Полина Гагарина на шоу "Голос"Фото: Instagram.com

Едва ли этот союз мог просуществовать долго. Конечно, красивые обложки и фотосессии — это важный элемент жизни артистки, но не до такой степени, чтоб стало основой брака. Впрочем, с виду все было благополучно: Дмитрий постоянно поддерживал жену — и во время интернет-травли, и во время ее участия в китайском шоу Singer, когда у Полины буквально рушился позвоночник и выступать приходилось через слезы — она родила ему дочь Мию. Но слухи и расходе Исхакова и Гагариной циркулировали давно. И вот подтвердилось — пара не живет вместе.

gagara1987 Мой большой и невероятно самостоятельный мальчик закончил этот год на все 5! И в музыкальной школе тоже! Горжусь невероятно, особенно потому что сделал всё сам Люблю тебя @_ak1413 так держать #мойсын #моягордость

Увы, приходится констатировать тенденцию: Полина работала в четвертом и пятом сезоне «Голоса», так что и она попадает под «проклятие».

Кстати, у фатума есть особенность — расстаются с мужьями только наставницы основной, «взрослой» версии проекта. Нюша и Валерия, судившие детскую и пенсионерскую версию шоу, до сих пор счастливы в браке.

gagara1987 Вчера была самая крутая вечеринка Лучший др эваааа #полинагагарина #гагаринапоехали

Мнение астролога: виноваты планеты

Впрочем, всезнающие специалисты по планетам имеют собственное объяснение происходящему. Виноваты планеты. «Ретроградная Венера продолжает собирать свою жатву. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались», — объяснила Василиса Володина, штатный астролог программы «Давай поженимся!».

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По словам промоутера, певица уже давно не живет с Дмитрием Исхаковым (подробности)