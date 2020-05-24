Губернатор Ростовской области: «Комсомольская правда» сегодня является флагманом отечественной журналистики

«Комсомолка» отмечает сегодня юбилей - 95 лет. 24 мая 1925 года вышел в свет первый номер газеты. А сегодня «Комсомольская правда» - это большой мультимедийный холдинг.

Поздравления в редакцию приходят со всех городов большой страны. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в письме на имя главного редактора Владимира Сунгоркина отметил, что "КП" сегодня является флагманом отечественной журналистики.

Он пожелал главному редактору и всему творческому коллективу дальнейших успехов, здоровья, благополучия.

В письме губернатора Ростовской области говорится:

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас и весь коллектив с 95-летием "Комсомольской правды". Одно из старейших и самых популярных изданий России сегодня является флагманом отечественной журналистики. Издание остается интересным и доступным для аудитории. Креативная команда, выбор актуальных и значимых тем, профессиональный подход к их освещению - основа прочного авторитета газеты.

Желаю вам и всему творческому коллективу здоровья, благополучия, хороших новостей!»