«Менялась страна, а «Комсомолка» оставалась такой же интересной»

24 мая 2020 года «Комсомольская правда» отмечает 95-летие. Многие из сотрудников редакции встречают праздник на боевом посту, даром что юбилей выпал на воскресенье. Готовится к выпуску очередной печатный номер, выходят в эфир программы Радио «КП» и последние новости на сайте kp.ru. Но непрерывно поступающие поздравления мы читаем и перечитываем с преогромным удовольствием. Вот, например, как нас поздравили звезды культуры и спорта.

Татьяна Буланова, певица:

- «Комсомольская правда» - легендарная газета. Ее еще мои родители любили. И про меня там много печатали всего разного. Я хочу пожелать «Комсомолке» процветания, интересных материалов, сотрудников толковы. Оставайся такой же популярной, интересной и объективной.

Татьяна БулановаФото: Олег ЗОЛОТО

Юрий Стоянов, актер:

- Искренне поздравляю одну из своих любимейших газет. К счастью, в этой жизни мы пришли к тому, что в названии газеты, слово «правда» стало важнее, чем первое. Потому что я застал тот период, когда слово «комсомольская» было важнее, чем слово «правда». Мне очень нравится, как газета быстро реагирует на все изменения, что продолжает пробовать себя в разных форматах – и в радиоверсии, и в видео, и в интернете активно существует.

Юрий СтояновФото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Лукьяненко, писатель:

С «Комсомолкой» я дружу лет, наверное, почти пятьдесят. Я ее читал с раннего детства и продолжал читать, и продолжаю. Шли годы, менялась страна, «Комсомолка» оставалась все такой же интересной, близкой и своей газетой.

Сергей ЛукьяненкоФото: Иван МАКЕЕВ

Николай Сванидзе, политолог, писатель:

- Были разные времена, трудные. «Комсомолка» всегда выживала, вставала снова на ноги. Творческого потенциала и широкой аудитории!

Андрей Макаревич, музыкант:

- Если говорить о личных воспоминаниях [о «Комсомолке»], это, конечно, «Рагу из «Синей птицы» (разгромная статья 1982 года в «КП» о группе «Машина времени». - Ред.). Очень немногие печатные издания и в нашей стране, и в мире прожили такую длинную жизнь. «Комсомолка» когда-то была государственным органом, а сейчас уже давно она народный орган. Если я там не все принимаю в плане излишней народности, так это, наверное, потому, что я себя к этой большей части народа не очень отношу. Ничего плохого в этом нет. Остается поздравить и пожелать еще долгих-долгих лет жизни.

Андрей МакаревичФото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Нагиев, актер:

- Будьте счастливы, спасибо за то, что радуете, за то, что пытаетесь быть честными в это нелегкое время.

Дмитрий НагиевФото: Борис КУДРЯВОВ

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею:

- Вы находитесь в тренде, как говорят сегодня. Желаю не только быть в тренде, но и задавать этот тренд!

Вячеслав ФетисовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тина Канделаки, телеведущая, продюсер, предприниматель:

- 95 лет! Получается, что четыре поколения читали, читают и будут читать «Комсомольскую правду». А если учитывать, что правда у всех своя, то получается, что «Комсомольская правда» на всех одна. С днем рождения, коллеги!

Тина КанделакиФото: Иван МАКЕЕВ

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- 95 лет «Комсомолке» - это больше, чем мне! Газета читаемая. По улице когда хожу, в метро езжу, часто лица людей закрыты «Комсомольской правдой». Сейчас, конечно, беда с этим коронавирусом, но такое ощущение, что эта зараза все-таки наконец-то нас покидает в ближайшее время. А «Комсомолка» останется с нами навсегда.

Семен АльтовФото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Валуев, депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда»:

- Огромное количество профессионалов, реально известных фамилий журналистов вышло именно из «Комсомольской правды». Это лишний раз подтверждает, что «Комсомольская правда» – это давным-давно бренд, которым гордится вся страна.

Николай ВалуевФото: Иван МАКЕЕВ

Карен Шахназаров, кинорежиссер, директор киностудии «Мосфильм»:

- В моей жизни «Комсомольская правда» играла огромную роль, я ее помню с детских лет – это одна из самых популярных советских газет и ее всегда отличала живость изложения, непосредственность, интересная, разнообразная информация. Мне кажется, что это все сохранилось и в нынешней форме «Комсомольской правды».

Карен ШахназаровФото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Глуховский, писатель:

- «Комсомолка» всегда остается молодой. Она старается быть интересной для всех и у нее это получается. Желаю вам в это нелегкое время оставаться такими же энергичными, бодрыми и говорить правду.

Дмитрий ГлуховскийФото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Винокур, артист:

- Это газета, которую любят все – от мала до велика. И я желаю самого главного: чтобы знамя «Комсомольской правды» всегда реяло над страной. Спасибо вам, друзья, за вашу работу.

Владимир ВинокурФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн»:

- Цифра, конечно, грандиозная – 95 лет! Хочу пожелать - и себе в том числе, как ведущему Радио «КП», чтобы был максимум компетенции и еще очень много интересного, неожиданного и задорного. Все только начинается!

Юрий Грымов. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА.

Сергей Селин, актер:

- Хочу пожелать вам в первую очередь правды и комсомольского задора. Вообще я вас очень люблю и очень уважаю.

Сергей СелинФото: Олег ЗОЛОТО

Юрий Поляков, писатель:

- Когда газета отмечает 95-летие, то есть она без пяти минут столетний феномен отечественной печати, это вызывает уважение. «Комсомольская правда» – одна из немногих газет, кто в это сложное время, когда многие ранее знаменитые издания просто потеряли аудиторию, умеет читателей привлечь.

Юрий ПоляковФото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Леонтьев, журналист:

- Мне кажется, на 95-м году «Комсомольская правда» переживает свой самый светлый и молодежный период. «Комсомолка» ухитряется сочетать задорность с ответственностью и неформальность с респектабельностью самым неожиданным видом. Это как хорошо воспитанный человек, который знает, где появиться в строгом костюме, а где – в драной майке. Долгих лет жизни!

Михаил ЛеонтьевФото: Иван МАКЕЕВ

Иван Краско, актер:

- Объективности желаю! Некоторые корреспонденты, когда начинают говорить об Иване Ивановиче Краско, считают, что у него главное в жизни — то, что он мог изменить своей жене. Но это не самое главное в моей жизни! Будьте порядочными, честными - и если с вами откровенно говорит ваш визави, то не обязательно все и публиковать.

Иван КраскоФото: Олег ЗОЛОТО

Денис Мацуев, пианист:

- Желаю вам всем, чтобы у вас был романтический дух и чтобы молодые журналисты, которые работают уже в другом темпоритме, сохраняли фирменный стиль «Комсомолки», удерживая эту очень высокую планку. Успехов, здоровья, импровизации!