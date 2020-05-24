Игорь Кобзев: Для миллионов читателей "Комсомольская правда" стала умным и доверительным собеседником

95 лет прошло со дня выхода первого номера газеты "Комсомольская правда". Сегодня наш издательский дом отмечает большой юбилей. Теплые слова и поздравления приходят в редакцию со всех уголков страны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прислал правительственную телеграмму на имя главного редактора Владимира Сунгоркина.

Игорь Иванович отметил, что за эти годы для миллионов читателей "Комсомольская правда" стала настоящим собеседником, с которым можно откровенно говорить на самые сложные и актуальные темы.

- Сегодня газета по-прежнему остается одной из самых популярных в стране и является признанным лидером в российском медиа-сообществе, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Публикуем текст письма полностью:

«Уважаемый Владимир Николаевич!

От всей души поздравляю вас и весь коллектив любимой "Комсомолки" со знаменательным событием - 95-летием со дня основания газеты!

За прошедшие годы для миллионов читателей "Комсомольская правда" стала умным и доверительным собеседником, с которым можно откровенно говорить на самые сложные и актуальные темы. Сегодня газета по-прежнему остается одной из самых популярных в стране и является признанным лидером в российском медиа-сообществе.

От всей души желаю вам и всем сотрудникам "Комсомольской правды" здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, новых творческих находок и успехов в профессиональной деятельности».