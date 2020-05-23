"Влюбленный в Ольгу Бузову" террорист рассказал, зачем взял заложников
Расколоть этого, пожалуй, самого странного террориста за всю историю Москвы, оказалось проще простого. Алексей Барышников, тот самый безработный парень, который с рюкзаком, в котором якобы бомба ворвался в отделение «Альфа Банка» признал вину. На допросе он вел себя не менее странно. Вот так он отвечал на вопросы следователя.
- Вы только что ознакомились с постановлением о возбуждении уголовного дела. Что можете пояснить?
- Вину признаю.
- С какой целью прибыли в банк?
- Узнать правду.
- Поясните.
- Мне интересна правда, что со мной происходит.
- Вы захватывали офис?
- Да.
- Ваша цель?
- Захват заложников.
- Для чего вы это делали?
- Ну как для чего? Чтобы узнать правду.
Что за правда такая, Алексей так и не смог рассказать. В офисе же банка он был куда разговорчивее. Заложнику, который вел трансляцию в социальных сетях он рассказывал о смысле жизни, друзьях, смерти и о своей любимой женщине – певице Ольге Бузовой. Звезда была готова приехать на переговоры. Но полиция справилась без нее.
Напомним, 23 мая, Алексей Барышников ворвался в офис банка и взял заложников. Позже в рюкзаке мужчины нашли муляж бомбы.
Следственный комитет опубликовал видео допроса захватчика банка в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU