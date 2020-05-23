"Влюбленный в Ольгу Бузову" террорист рассказал, зачем взял заложников

Расколоть этого, пожалуй, самого странного террориста за всю историю Москвы, оказалось проще простого. Алексей Барышников, тот самый безработный парень, который с рюкзаком, в котором якобы бомба ворвался в отделение «Альфа Банка» признал вину. На допросе он вел себя не менее странно. Вот так он отвечал на вопросы следователя.

- Вы только что ознакомились с постановлением о возбуждении уголовного дела. Что можете пояснить?

- Вину признаю.

- С какой целью прибыли в банк?

- Узнать правду.

- Поясните.

- Мне интересна правда, что со мной происходит.

- Вы захватывали офис?

- Да.

- Ваша цель?

- Захват заложников.

- Для чего вы это делали?

- Ну как для чего? Чтобы узнать правду.

Что за правда такая, Алексей так и не смог рассказать. В офисе же банка он был куда разговорчивее. Заложнику, который вел трансляцию в социальных сетях он рассказывал о смысле жизни, друзьях, смерти и о своей любимой женщине – певице Ольге Бузовой. Звезда была готова приехать на переговоры. Но полиция справилась без нее.

Напомним, 23 мая, Алексей Барышников ворвался в офис банка и взял заложников. Позже в рюкзаке мужчины нашли муляж бомбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780829" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал видео допроса захватчика банка в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый абсурдный захват заложников в мире: безработный в куртке курьера угрожал взорвать банк и в прямом эфире требовал Ольгу Бузову

В Москве задержан налетчик, который превратил террористический акт в сюр [видео]

"Все мечтал об Олечке своей, считал Бузову идеалом": друзья рассказали о захватчике банка в Москве

Знакомые не могут поверить, что Алексей Барышников пошел на захват заложников [видео]