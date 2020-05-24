«Комсомолка» спешит на помощь: 10 историй о том, как мы вместе с нашими читателями помогали ближним

Владимирская область: дом — для отца-одиночки

В 2015 году у Романа Антишина умерла жена. Ему, водителю «скорой помощи», подмоги ждать было не откуда. Управляться с тремя младшими детьми - двумя мальчиками и девочкой — помогали старшие сыновья Егор и Илья. Им тогда было 12 и 10 лет. На шестерых однокомнатная квартира, и слабая надежда, что очередь на получение жилья будет двигаться быстрее. Но в 2016 году опека разрешила Роману потратить 100 тысяч рублей материнского капитала, чтобы собрать детей в школу и детский сад. А в 2017 году выяснилось, что из-за этих трат доход семьи превысил прожиточный минимум, и Антишины потеряли статус «малоимущих», а вместе с этим и место в очереди.

Чиновники потом разобрались и вернули семью в очередь, куда-то в район второй тысячи. О новоселье оставалось только мечтать. Роман рассказал «Комсомолке» свою историю, прошли сюжеты по федеральным каналам, а весной 2018-го об Антишиных в своем блоге рассказал Амиран Сардаров. В своем ролике он указал реквизиты семьи, и через два месяца на карточке было больше 9 миллионов. Антишины потратили их на покупку, ремонт и обустройство нового дома недалеко под Владимиром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780136" frameborder="0"></iframe> 10 миллионов отцу-одиночке.Нас окружают прекрасные люди! В Рунете собрали 10 миллионов рублей на дом для многодетного отца-одиночки. #историиоткомсомолки #помогайтелюдям

Краснодарский край: квартира - для победителя шоу «Голос. Дети»

В мае 2016-го Данила Плужникова встречали в сочинском аэропорту аплодисментами. За автографом к победителю третьего сезон «Голос. Дети» выстроилась очередь, а мэр Сочи подарил ключи от однушки в строящейся новостройке в центре Сочи. Потом в администрации посчитали, что этого маловато будет, и пообещали подарить двухкомнатную квартиру.

Данила Плужников с семьей. Фото: архив Ирины Афанасьевой

О том, что новселье они так и не справили, мама Данила обмолвилась в разговоре с корреспондентом «КП» спустя почти два года, 21 октября 2018-го. В администрации города объяснили, что немузыкальная пауза затянулась из-за того, что мама попросила жилье в другом районе, и подходящий вариант пришлось долго искать. Тогда же публикацию kp.ru у себя в инстаграме разместил и наставник Данила на «Голосе» - певец Дима Билан. И вот уже 29 октября к хорошо знакомым для Данила скрипичному и басовому ключам добавился еще один — от новой квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780131" frameborder="0"></iframe> Долгожданная квартира для Дани Плужникова.Победителю детского «Голоса» Дане Плужникову два года не давали обещанную квартиру в Сочи. Помогло лишь вмешательство «Комсомолки» и Димы Билана.

Московская область: нашли хозяйку для пса-героя

История Грея потрясла всю страну. Пёс едва не погиб, спасая хозяина из огня! А тот бросил обгоревшего беднягу в ветеринарной клинике… Но мир не без добрых читателей «КП»! Грея приютила москвичка, которая прочитала его историю на kp.ru Теперь пёс-герой живёт в квартире замечательной женщины-композитора вместе с её мамой. Новые хозяева надеются вновь научить Грея доверять людям...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766574" frameborder="0"></iframe> Нашли хозяйку для пса-героя.История Грея потрясла всю страну. Пёс едва не погиб, спасая хозяина из огня А тот бросил беднягу… Но мир не без добрых читателей «КП»

Красноярский край: оправдательный приговор - для пенсионерки

Старенький дом с печным отоплением в поселке вдали от районного центра, дочь, лишенная родительских прав, внук-инвалид — за 71 год Надежда Булатова видела больше бед, чем денег, и вот весной 2019-го года еще одна напасть — в январе 2019 года обвинение в растрате 1,2 миллиона рублей. Внука надежды Денисовны Сергей серьезно болен. Женщине 10 лет приходила его пенсия по инвалидности - 15 000 рублей ежемесячно. За каждый рубль надо было отчитываться чеками, но после покупки дров их не выдают, а соседи, продавшие поросят, курей держат, а кассовых аппаратов нема.

Надежду Булатову оправдали

В соцзащите строгой отчетности не требовали, а после прокурорской проверки отчитаться не смогли, и вот на старости лет Булатовой дали 2,5 года условно и обязали все возместит из пенсия в 9 тысяч. После того, как «Комсомолка» разобралась в этой истории, о ней написали и другие СМИ, а дело из районного суда перешло в краевой. К Надежде Денисовне приезжали с проверкой: внук одет, обут накормлен, в доме тепло и чисто, но роскошью и растратой и не пахнет. В марте 2019-го суд решил, что вины Надежды Денисовны никакой нет, и условному сроку, безусловно, не бывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725527" frameborder="0"></iframe> Бабушку оправдали.Больше 1 млн рублей «растратила» 70-летняя опекунша двух внуков. Расследование «КП» заставило прокуратуру пересмотреть дело, и женщину оправдали.

Екатеринбург: деньги на операцию для собаки-поводыря

Два года лабрадор Барри помогал Марсу Гафурову (мужчина инвалид по зрению. - Ред.), но после того, как в 2018-м пса сбила машина, у него отказали задние ноги. Ситуация казалась безвыходной, но после статьи на kp.ru, читатели » собрали для Барри 120 тысяч рублей на операцию и реабилитацию.

Собаке-поводырю Барри делают массаж. Фото: Марс Гафуров

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780133" frameborder="0"></iframe> Спасли собаку-поводыря.Читатели «Комсомолки» помогли собрать 120 тысяч рублей псу-поводырю, которого сбила машина

Пермский край: тепло и уют для забытой всеми ветерана труда

О том, что в селе Красная Слудка в полуразвалившемся доме, где нет газа, воды и отопления, живет 88-летняя Таисия Петровна Рожкова нам в конце 2018-го рассказала наша читательница: «Эту зиму она не перезимует. Скоро морозы. Страшно за нее».

После передачи на Радио «КП» и газетной публикации Таисию Петровну забрали в геронтологический центр, где она до сих пор в тепле и комфорте отпраздновала 90-летие.

Таисию Петровну забрали в геронтологический центр, где она до сих пор в тепле и комфорте отпраздновала 90-летие.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780691" frameborder="0"></iframe> Старушка в ледяной избушке.Врагу не пожелаешь, так замерзать от холода и голода, как эта 89-летняя ветеран. Благодаря «Комсомолке» одинокую женщину удалось спасти и найти ей новую семью.

Ростовская область: хозяин для пса, которого бросили умирать

- Проезжали мимо поля, увидели крошечную детскую будку. Рядом с ней пес, который в нее уже и не помещался-то. Сидит худой, голодный. Команды знает. Мы отдали ему всю еду, что была с собой — рассказывала наша читательница Марина Гетманская 19 июня прошлого года.

Взять с собой пса он не могла: в маленькой квартире и так два кота — но возила псу, которого ласково назвала Хатя, еду регулярно.

Пес Хатя обрел хозяина

Через день того после того, как сайт kp.ru рассказал об этой истории, в ростовскую редакцию позвонил мужчина и сказал, что готов забрать собаку к себе. Вместе с Мариной он приехал к месту, где жил Хатя, и увез к себе. Пес быстро освоился в новом доме и хозяйничает там и по сей день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716635" frameborder="0"></iframe> Новая жизнь Хатико.Помните историю про Хатю? Верного пса, который год ждал хозяина-предателя. Благодаря «КП» он наконец нашёл новый дом

Санкт-Петербург: нашли маму «женщины-скалы» спустя 35 лет

Оксану Кошелеву мало в жизни, что тяготит: она может сдвинуть с места 17-тонный трамвай и 7-тонный вертолет, удерживает руками два рвущихся с места мотоцикла — но последние 35 лет кое-что давалось ей очень нелегко.

Женщина-скала хотела найти свою маму, которая в буквальном смысле бросила ее, когда Оксане было 4 месяца. Мама выкинула дочку из лодки, когда их везли в полицию. Девочке не дали утонуть, а после отправили в детдом. Только в 17 лет Оксане рассказали, как с ней обошлась мама. Но Кошелева все равно захотела отыскать ее. Обратилась к ней через «Комсомолку». В редакцию пришло письмо от тех, кто знал ее родных. В конце 2018-го Оксана, три ее сестры и мама встретились в Москве, но после этого общение сошло на нет.

В конце 2018-го Оксана, три ее сестры и мама встретились в Москве. Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

- Я выполнила задачу, стоявшую передо мной с момента, когда я впервые узнала о своем происхождении, а со старшей сестрой Олей мы до сих пор хорошо общаемся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/684078" frameborder="0"></iframe> «Женщина-скала» нашла маму-уголовницу.Благодаря «Комсомолке» самая сильная женщина Сибири нашла свою мать, которая 33 года назад выбросила её в реку

Свердловская область: деньги для многодетной матери-одиночки

Дом Светланы Аринушкиной сгорел дотла в мае 2019-го. В огне погибли козы, свиньи и любимый пес. Остался бетонный фундамент, внешние стены да восемь голодных детей. Муж ушел от Светланы задолго до этого, состоятельных родственников никогда не водилось. Помочь могли разве что неравнодушные люди. После объявленного «Комсомолкой» и фондом «Православная служба милосердия» сбора денег 700 тысяч рублей на были на счету Светланы уже через пару недель.

Дом Аринушкиных после пожараФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728744" frameborder="0"></iframe> Новый дом вместо пепелища.Эта история доказывает, что в мире ещё остались добрые и неравнодушные люди. Ведь только благодаря им многодетной семье не придётся зимовать на пепелище

Приветы со всего света: мальчика, мечтавшего стать моряком, поздравили капитаны дальнего плавания

Андрюша Тихонов из Оренбургской области мечтает служить на флоте, но у него ДЦП. В декабре 2017-го его мама Галина написала в соцсетях, что Андрюше было бы очень приятно, если моряк (да пусть даже кто-то в матроске) поздравит его 25 декабря с днем рождения. «Комсомолка» рассказала об этом, и письма в десятиэтажку на окраине Оренбурга полетели на всех парусах. Поздравил Андрея капитан гвардейского ракетного крейсера «Москва» Олег Князев, передали привет с самой крупной рыболовецкой плавбазы «Всеволод Сибирцев», ролик записал капитан танкера «Московский университет» Юрий Тульчинский, оставивший ни с чем сомалийских пиратов, а ведь еще было море других светлых и теплых пожеланий.