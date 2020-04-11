Королева шансона уже не та: Любовь Успенская располнела на карантине

Любовь Успенская, как и многие знаменитости, соблюдает режим самоизоляции в своем загородном доме. К сожалению, после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной, которая обвинила мать во всех смертных грехах и переехала к отцу в Америку, и без того немноголюдный особняк артистки порядком опустел. Сейчас в громадном четырехэтажном доме на 16 комнат общей площадью в 1000 "квадратов" живут лишь сама звезда да руководитель ее фан-клуба Ролан Меландович, которого она ласково называет племянником. А еще - крошечные собачки, для которых звезда организовала отдельные апартаменты.

В своем Инстаграме Любовь Успенская уверяет, что "с ней не пропадешь" - мол, мастерица она на все руки: содержит в идеальном порядке домашнее хозяйстве, прекрасно готовит, а кроме того, сама стрижет и племянника, и собак в личной парикмахерской, расположенной в подвале дома. При этом звезда не выглядит замарашкой: даже на карантине она продолжает наряжаться и экспериментировать с образами.

Так, на днях певица предстала перед поклонниками "гарной дивчиной".

- Проснулись мои украинские корни на карантине, сегодня варила борщ с пампушками и нарядилась как хохлушка, - объяснила Успенская. - На карантине волосы растут очень быстро, ещё через недельку коса будет до пояса. Правда, поправилась на 4 килограмма. Моя бабушка была бы счастлива, она очень любила полненьких. Во время голодовки полненькие были на расхват. То ли на любовь, то ли на еду...

uspenskayalubov_official Любовь Успенская поправилась на карантине

Большинство подписчиков остались в восторге от нового образа, хотя нашлись и те, кто заметил, что королева шансона уже не та - появился животик, осиная талия расплылась...

Между тем, даже с этой прибавкой (а 4 кг - это уже одежда на размер больше) лишний вес Успенской не грозит. При росте 168 см она практически всю жизнь весила 65 килограммов, а полтора года назад на фоне нервотрепки из-за аварии дочери сбросила сразу 10 кило. По словам певицы, секрет ее неизменной стройности - занятия йогой и отказ от ужинов после 18.00.