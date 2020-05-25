Чубайс и "Мудрость жизни", жалобы силача, таксомотор спешит на помощь, "ждешь Бузову на белом коне – приезжает урядник"

Глава "Роснано" А. Б. Чубайс решил, что настало время его триумфального возвращения на авансцену. В качестве трибуны он избрал международную технологическую онлайн-конференцию Startup Village LiveStream, где несколько дней бодро и решительно зажигал.

Начал он относительно смиренно, однозначно высказавшись против раздачи денег вертолетным способом. Чем продемонстрировал полную солидарность с финансово-экономическим альянсом А. Г. Силуанова и Э. С. Набиуллиной, что даже и вполне естественно. Еще шестьдесят лет назад председатель КГБ В. Е. Семичастный указал, что "даже свинья не гадит там, где кушает".

Однако, кушающие в другом месте осудили главу "Роснано", поставив ему в пример беглого навального профессора С. М. Гуриева и беглого зампреда ЦБ С. В. Алексашенко, которые, напротив, желают, чтобы географически далекое, но сердечно им близкое российское начальство немедленно запустило рог изобилия. Общественность стала бранить и срамить А. Б. Чубайса, явив тем самым крайнее незнание новейшей отечественной истории.

С. В. Алексашенко считается одним из творцов дефолта 1998 г. и солидаризоваться с ним и с его ценными советами Чубайсу совершенно не с руки, поскольку доброжелатели тут же припомнят его собственную роль в тогдашнем кризисе – ибо ходили и ходят всякие кривотолки. Вызывать огонь на себя, явив единомыслие со столь вирулентным и даже контагиозным беглецом – глава "Роснано" еще не дозрел до того, чтобы пасть смертью храбрых.

Но поддержав финансово-экономический блок правительства, А. Б. Чубайс увлекся, и его понесло. Начав с совершенно дежурных, а потому полностью безопасных заклинаний о "необходимости сосредоточиться на развитии инновационной экономики", он решил освежить свою речь яркой и выпуклой параболой. Отметив, что падение нефтяных цен является "набатным колоколом" для России, ибо нефть — это хребет российской экономики, а перелом хребта указывает на необходимость менять ее структуру, он обратился к мудрости американских скотоводов: "Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать".

Ковбойская мудрость – дело хорошее, но не менее полезно помнить и о "Мулрости жизни" гр. А. К. Толстого:

"Если мать иль дочь какая

У начальника умрет,

Расскажи ему, вздыхая,

Подходящий анекдот;

Но смотри, чтоб ловко было,

Не рассказывай, грубя:

Например, что вот кобыла

Также пала у тебя.

Потому что, если пылок

Твой начальник и сердит,

Проводить тебя в затылок

Он курьерам повелит".

Конечно, начальник А. Б. Чубайса известен своим хладнокровием, но все же вряд ли стоит испытывать судьбу со столь неистовым рвением – эдак и в самом деле можно испытать на себе тяжесть курьерской длани.

Вообще же вертолетная тема продолжает занимать граждан. Они резонно полагают вслед за всемирноучеными профессорами экономики, что коль скоро нам разум дал стальные руки-крылья, нужно этими руками раскидать побольше денег и тем самым сказку сделать былью. Так профессоров горячо поддержал актер, певец, силач и чоловiк певицы Наталіи Володимирівны Поривай (Королевой) С. В. Глушко по прозвищу Тарзан.

С. В. Тарзан пожаловался на сильную нужду: "В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!".

Поэт-лауреат И. А. Бродский, 80-летие которого отмечалось на неделе, в оде на независимость Украины писал:

"Гой ты, рушник, карбованец, семечки в полной жмене!

Не нам, кацапам, их обвинять в измене.

Сами под образами семьдесят лет в Рязани

с залитыми глазами жили, как при Тарзане" –

т. е. в крайней скудости и дикости, вообще присущих носителям прозвания.

Но русский народ отзывчив к чужой беде, Представитель таксомоторной компании "Ситимобил" т. Лобушкин сообщил, что в компании с большим сочувствием отнеслись к супружеской чете и предложили сотрудничество. Певице и силачу помогут с прохождением всех процедур, чтобы они в скором времени приступили к работе в такси.

Век назад в Париже весьма многие представители русской эмиграции, включая графов, князей, полковников и генералов, кормились от таксомоторной баранки. Злые языки говорили даже, что парижскую эмигрантскую газету уместнее всего было бы назвать "За рулем" – по роду читательских занятий. Вероятно, и у нас скоро появится одноименный интернет-ресурс, интересный для отечественной богемы.

Представитель другой ныне популярной профессии, сам не будучи певцом, также проявил большой интерес к эстраде. Скороход (или притворившийся скороходом) т. Барышников с толстой сумкой на ремне явился в столичное отделение банка и там объявил, что в сумке находится не еда и питье, как естественно было ожидать, а бомба страшной силы. Угрожая привести адскую машину в действие, Барышников потребовал бутылку вина и певицу О. И. Бузову. Вероятно, вдохновляясь рубаи Омара Хайяма –

"О мудрец! Если бог тебе дал напрокат

Музыкантшу, вино, ручеек и закат –

Не выращивай в сердце безумных желаний,

Если все это есть -- ты безмерно богат".

Однако, безумные желания у т. Барышникова все же были. Он потребовал музыкантшу не в видах гедонизма, как учил Омар Хайям, а в совершенно иных целях – "Нам надо ее сейчас сюда, чтобы она нам рассказала правду". Желание было высказано в столь невежественной и противоречивой форме, что осталось непонятным: то ли О. И. Бузова должна была пойти транслировать правду, возвещенную т. Барышниковым, то ли она должна была рассказать захватчику и заложникам правдивые истории из своей жизни, выступив в роли новой Шехерезады.

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Ради спасения людей О. И. Бузова была готова и так, и эдак, но она не успела даже начать дозволенные речи. В отделение банка явился ОМОН и скрутил мнимого бомбиста – ибо адская машина была всего лишь макетом. Так т. Барышников оказался в положении Тевье-молочника: "Ждешь мессию (вар.: О. И. Бузову), - приезжает урядник!".