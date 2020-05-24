Соавтор проекта о дистанционном образовании рассказала, о чем он на самом деле

15 мая в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает внести изменения в статью закона «Об образовании». Речь идет «о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

И практически сразу в министерство просвещения, в Госдуму, в администрацию президента, да и в «КП» полетели тысячи коллективных жалоб: караул, школы будут закрывать, учителей увольнять, все обучение перейдет на дистанционный формат. Мы против!

А что же на самом деле? Об этом мы в прямом эфире Радио «КП» поговорили с одним из авторов законопроекта, так возбудившего общественность, председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

- Лилия Салаватовна, что же вы закрываете-то школы?

- Ни о каком переходе на постоянное дистанционное обучение и вообще о замене традиционного образования дистанционным речи не идет. Никогда ничто не заменит общение учителя и ученика. Традиционная школа, традиционный урок были, есть и будут. О чем идет речь в тех поправках, которые мы внесли в Госдуму? Дистанционное образование уже закреплено в законе «Об образовании» как одна из составляющих учебного процесса. Но когда произошел массовый вынужденный переход на дистант, мы обнаружили, что в законе не определены полномочия министерства просвещения и министерством науки и высшего образования. Министерствам нужно готовить нормативно-правовые акты, чтобы было понятно сколько длится в дистанционном формате урок, как выставляются оценки, какие полномочия учитель должен на себя взять, кто должен решать проблемы с интернетом, с ноутбуком или смартфоном, если они возникают.

Лилия Гумерова. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Плюс еще мы предусмотрели возможность нормативного регулирования во время форс-мажорных ситуаций. Жизнь непредсказуема – сейчас был режим повышенной готовности, бывают чрезвычайные ситуации - пожары, наводнения. И мы предложили поправку, которая позволяет в случае таких форс-мажорных обстоятельств перейти на дистанционное образование, чтобы обеспечить непрерывность процесса обучения. Но на время – на месяц, два, на неделю.

- То есть план «Б» на всякий случай?

- Безусловно. Мы определяем правовую основу двух полномочия ведомств профильных на случай чрезвычайных ситуаций.

Поправки не имеют ничего общего с идеей навсегда заменить традиционное образование дистанционным. Надеюсь, эпидемиологическая ситуация позволит и с 1 сентября мы все – и дети, и учителя вернуться в школы к привычному процессу обучения.

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