2020-05-24T15:10:20+03:00
Общество

Соавтор проекта о дистанционном образовании рассказала, о чем он на самом деле

О том, что происходит в российских школах и вузах, обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил Лилию Гумерову
Александр МИЛКУС
Поделиться:
Ни о каком переходе на постоянное дистанционное обучение и вообще о замене традиционного образования дистанционным речи не идет.Ни о каком переходе на постоянное дистанционное обучение и вообще о замене традиционного образования дистанционным речи не идет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

15 мая в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает внести изменения в статью закона «Об образовании». Речь идет «о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

И практически сразу в министерство просвещения, в Госдуму, в администрацию президента, да и в «КП» полетели тысячи коллективных жалоб: караул, школы будут закрывать, учителей увольнять, все обучение перейдет на дистанционный формат. Мы против!

А что же на самом деле? Об этом мы в прямом эфире Радио «КП» поговорили с одним из авторов законопроекта, так возбудившего общественность, председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

- Лилия Салаватовна, что же вы закрываете-то школы?

- Ни о каком переходе на постоянное дистанционное обучение и вообще о замене традиционного образования дистанционным речи не идет. Никогда ничто не заменит общение учителя и ученика. Традиционная школа, традиционный урок были, есть и будут. О чем идет речь в тех поправках, которые мы внесли в Госдуму? Дистанционное образование уже закреплено в законе «Об образовании» как одна из составляющих учебного процесса. Но когда произошел массовый вынужденный переход на дистант, мы обнаружили, что в законе не определены полномочия министерства просвещения и министерством науки и высшего образования. Министерствам нужно готовить нормативно-правовые акты, чтобы было понятно сколько длится в дистанционном формате урок, как выставляются оценки, какие полномочия учитель должен на себя взять, кто должен решать проблемы с интернетом, с ноутбуком или смартфоном, если они возникают.

Лилия Гумерова. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Лилия Гумерова. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Плюс еще мы предусмотрели возможность нормативного регулирования во время форс-мажорных ситуаций. Жизнь непредсказуема – сейчас был режим повышенной готовности, бывают чрезвычайные ситуации - пожары, наводнения. И мы предложили поправку, которая позволяет в случае таких форс-мажорных обстоятельств перейти на дистанционное образование, чтобы обеспечить непрерывность процесса обучения. Но на время – на месяц, два, на неделю.

- То есть план «Б» на всякий случай?

- Безусловно. Мы определяем правовую основу двух полномочия ведомств профильных на случай чрезвычайных ситуаций.

Поправки не имеют ничего общего с идеей навсегда заменить традиционное образование дистанционным. Надеюсь, эпидемиологическая ситуация позволит и с 1 сентября мы все – и дети, и учителя вернуться в школы к привычному процессу обучения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Западные эксперты уверены, пандемия будет аукаться нынешним школьникам всю жизнь

Коронавирус может иметь пожизненные последствия для образования нынешних школьников (подробности)

Математику отменили, а русский разделили на два дня: опубликовано предварительное расписание ЕГЭ

Экзамены в 11 классе начнутся 29 июня, а закончатся 20 июля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график
Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений пересмотреть время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах
Новости 24
Губернатор Краснодарского края поздравил "Комсомольскую правду" с юбилеем
Экономист объяснил, почему миллиардеры стали ещё богаче за время пандемии
«РИА Новости» поздравили «Комсомольскую Правду» с юбилеем
В Японии решили полностью отменить антикоронавирусный режим ЧС
Михаил Леус: мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 году
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"
В Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя пациентка
Замминистра науки рассказал, как получить льготный образовательный кредит в 2020 году
Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией
Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше
Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году
В Минобрнауки рассказали, сколько дополнительных бюджетных мест в вузы выделено в 2020 году
Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы