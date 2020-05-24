Почему Леонид Ярмольник и Наталья Негода не получили звания «народный» артист

Причины, по которым те или иные народные любимцы не получили звания, хотя, казалось бы, его заслужили, могут быть разными. Кто-то от титулов отказался сам. Кому-то, так отомстили чиновники или коллеги, от которых это зависело. Кто-то получает звание к юбилею или за выслугу лет, кто-то - за особо близкие отношения с худруком. Подоплек может быть огромное количество.

ДОБРОЕ ИМЯ ДОРОЖЕ ЗВОНКОЙ МАСТИ

У Олега Даля и Владимира Высоцкого, например, званий не было. Что не делает их менее любимыми народом. Театр им. Вахтангова много раз собирался представить к званию своего замечательного актера Максима Суханова. Но Суханов умолял этого не делать: мол, культура - территория равенства и не зависит от званий и выслуги лет.

Леонид Ярмольник отказался от «Заслуженного артиста России», которое хотели дать к его 40-летию, а спустя 10 лет – от «Народного артиста России», которое, как он утверждает, собирались присвоить без промежуточного звания к его 50-летию. «Когда в 40 лет, мне хотели дать заслуженного, моя жена Оксана сказала: «Если получишь — домой не приходи», - рассказывал Ярмольник в интервью. Владимир Высоцкий, которого он считает одним из своих учителей и наставников, умер без звания. Ярмольник уверен, что хорошего артиста и без звания все знают.

Вениамин СмеховФото: Борис КУДРЯВОВ

«ДОЛОЙ СОВЕТСКИЕ ЦАЦКИ!»

Вениамин Смехов тоже отказался от звания народного артиста РФ, которое ему собирались присвоить к 70-летию.

- Когда-то актерам Таганки запрещали давать звания по политическим причинам. - объяснил Вениамин Борисович. - А потом, наоборот, пришло время, когда меня вынуждали согласиться, потому что уже все молодые давно заслуженные и народные, а я нет. Но Михаил Ульянов и Кирилл Лавров сказали: давайте от этих советских цацек откажемся. И перестали даже подписывать себя народными артистами. Мне это так понравилось...

Только с третьего захода Наталья Варлей получила звание заслуженной артистки РФ. И это было спустя 22 года после выхода на экраны комедии «Кавказская пленница», которая прославила ее, спортсменку, комсомолку и просто красавицу, на всю страну. Не говоря о десятках других картин, в которых сыграла артистка. Но когда Союз кинематографистов представлял ее к званию, наградная комиссия дважды возвращала документы. По слухам, так актрисе мстил за ее несговорчивость один из влиятельных поклонников. Потом ситуация повторилась с другим чиновником, от которого зависел ход наградных документов.

Наталья ВарлейФото: Борис КУДРЯВОВ

ЛИШИЛИСЬ ПРИБАКИ К ПЕНСИИ

66-летняя Елена Коренева снялась более чем в шестидесяти картинах. И начало ее карьеры было блестящим – съемки в фильмах «Романс о влюбленных», «Сибириада», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота». И в театре она много играла: то в «Современнике» у Галины Волчек, то в театре на Малой Бронной у Анатолия Эфроса. Но в 1982 году актриса вышла замуж за американца и через два месяца после свадьбы улетела в США. Кстати, "Покровские ворота" ненадолго положили на полку из-за ее эмиграции. В Голливуде из-за акцента ее снимали редко.

Иногда она приезжала сниматься в Москву. И только 11 лет спустя, почти в 40 лет, она вернулась в Россию. Лучшие для творчества годы были упущены, хотя она и сейчас снимается в кино, где в основном играет мам, подруг и соседок главных героинь. «У меня нет звания, дачи, машины, - говорила Коренева в интервью. - Мне нравится, что очень многое уже не является для меня задачей и не надо за это бороться в силу возраста».

Елена КореневаФото: Борис КУДРЯВОВ

Похожая история случилась с другой российской актрисой 56-летней Натальей Негодой. В начале 1990-х на пике славы она улетела в США, где снялась всего в четырёх фильмах. Спустя полтора десятка лет Негода вернулась в Москву, но... не в актерскую профессию.

И все-таки к большинству из необласканных титулами народных любимцев публика хорошо относится. Зрителям в общем-то все равно, есть у актера звание или нет. Тем более, что еще недавно почетное звание не давало никаких особых привилегий, не предусматривает никаких доплат к пенсии. Но с 1 января 2018 года в Москве пенсионеры из числа народных и заслуженных артистов имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей. Так, пенсия 80-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет теперь почти 50 тыс. рублей. У ее 78-летней коллеги актрисы Валентины Титовой нет звания и соответственно – пенсия только 16 тысяч рублей, хотя в советское время она снималась не меньше Светличной ("Щит и меч", "Дни Турбиных","Метель", «Мимино» и др.).

Как рассказала «КП» Валентина Антиповна, ее дважды подавали на звание, но она так его и не получила. «Вообще, все что связано с присвоением званий, очень от много, а точнее – от многих, зависит. Хлопотать за себя я никогда не умела и этого не делала. И очень этим горжусь», - говорит Валентина Титова.

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