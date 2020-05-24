Впервые за год: стало известно о публичном выходе Бориса Моисеева

Новости о том, что 66-летний Борис Моисеев, перенёсший два инсульта и долгую реабилитацию, не узнаёт друзей и не помнит некоторые события, расстроила не только поклонников певца, но и его окружение. Ведь по словам директора артиста Сергея Гороха, эти слова далеки от правды.

- Он живет жизнью обычного человека, артиста-пенсионера, - рассказал kp.ru Сергей Горох. - Наблюдается у врача, принимает таблетки. Сейчас занялся зубами, очередное «техобслуживание» у стоматолога. И также, как и все мы, с нетерпением ждёт, когда закончится пандемия, чтобы летом совершить свою традиционную поездку в Юрмалу.

-То есть в этом году Борис Михайлович вновь собирается на фестиваль Лаймы Вайкуле?

- Безусловно. Насколько известно на сегодняшний день, фестиваль все-таки состоится. А Моисеев будет почетным гостем.

- Борису Михайловичу невозможно дозвониться - это правда, что ему завели секретный телефон для связи с самыми близкими?

- Да бросьте, он на связи. Но зная интерес к его персоне, перестал брать трубку на незнакомые номера. Мы с ним постоянно на связи, видимся через день. А пишут такую чушь, стабильно раз в два месяца кто-то делает вброс. Человек перенёс страшную болезнь, ушёл со сцены и занимается своим здоровьем. Он на свой юбилей в прошлом году съездил в Майами - Нелли Кобзон подарила ему большой морской круиз. А по телешоу ему давно неинтересно ходить, ну какой смысл?

- И все-таки, как он себя чувствует?

- Он в полном сознании, этим летом должен начать писать свою вторую книгу. Первая была «Птичка: живой звук», с названием второй пока не определился. Боря на связи с коллегами, ему звонила Алла Борисовна, он поздравлял ее с днём рожденья. Вспоминали, как снимался фильм «Пришла и говорю», хохотали оба. Алла Борисовна передавала ему привет от Кристины из Америки, спрашивала, какая помощь нужна.

- А Борису Михайловичу нужна помощь?

- Нет, ему всего хватает. Он старается никого ни о чем не просить. Поэтому он очень расстраивается, когда просыпается утром, заходит в интернет и видит новости, что Моисеев бедствует. Он старается с иронией относиться к этому, но ему очень обидно.

- А не думал Борис Михайлович завести страницу в соцсетях для связи с поклонниками? Его ведь любят и ждут, плюс это пресекало бы всевозможные домыслы...

- Он не хочет унижаться до такой степени, чтобы оправдываться перед анонимами, которые придумывают всякий бред.

- Почему анонимы - про Моисеева рассказывают ведь люди с именами. О том, что он стал забываться, например, сообщил продюсер Андрей Разин.

- Не понимаю, как он мог такое сказать. Они не так давно провели весь вечер в ресторане, отлично пообщались. Давайте лучше все вместе пожелаем Борису Михайловичу здоровья, и чтобы он оставался таким же весёлым.

- Вы сказали о книге, а может, есть ещё шанс, что мы услышим новую песню Моисеева?

- А смысл? И ему, и мне до сих пор присылают тонны материала, он завален предложениями. Но он для себя решил, что на сцену уже не выйдет. Он хочет остаться в памяти поклонников таким, каким он был до всех этих проблем со здоровьем.

Напомним, Борис Моисеев перенёс два инсульта - в 2010 и 2015 годах. После первого случая он сумел восстановиться и вернуться на сцену, но второй поставил крест на его карьере. Сейчас Борис Михайлович крайне редко появляется на публике, что даёт повод для слухов о его тяжёлом состоянии. В последний раз артиста видели в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле в июле 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741939" frameborder="0"></iframe> Разбитый инсультом Борис Моисеев распродает имущество.Больному певцу помогают деньгами Алла Пугачева и Нелли Кобзон

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