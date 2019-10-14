"Сидит один в четырех стенах": от разбитого инсультом Бориса Моисеева отвернулись близкие

Борис Моисеев, перенесший два инсульта, живет в полном одиночестве. От исполнителя хита "Голубая Луна" отвернулись друзья и знакомые. Певец вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей и практически не выходит из дома.

Разбитый инсультом Борис Моисеев давно прекратил активную гастрольную деятельность. "Я понимаю, что это не тот Борис Моисеев, который выходил и ух! То есть он одним щелчком взрывал зал, и вдруг это все пропало. И потихоньку-потихоньку начали отворачиваться люди. Потихоньку начали отходить продюсеры, которые с ним работали, которые на нем зарабатывали. Стали отходить промоутеры. Стали отходить друзья, которые были с ним рядом", - заявил организатор концертов музыканта Сергей Лавров в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Как сказал организатор концертов, это очень страшно, когда все от тебя отворачиваются. При этом он похвалил директора 65-летнего певца Сергея Гороха. Мужчина один из немногих, кто не бросил больного исполнителя и поддерживает музыканта по мере возможности.

bmoiseevpro Борис Моисеев на отдыхе в Майами

"Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России", - заявил Сергей Лавров.

Сам Моисеев заранее озвучил свою волю: все свое имущество певец завещает старшему брату Марку. По словам Бориса Михайловича, к брату должно перейти хорошее состояние, несколько роскошных квартир и пять автомобилей.

Гордостью артиста является квартира в Юрмале, которая стоит 15 миллионов рублей. Моисеев приобрел жилье в начале 2000-х годов и очень тщательно подошел к дизайну роскошных трехкомнатных апартаментов. Мебель и аксессуары он закупал лично в заграничных поездках. Например, в последний раз он привез наволочки из атласной ткани на декоративные подушки из Майами.

bmoiseevpro Борис Михайлович живет на пенсию в 50 тысяч рублей

В квартире у Моисеева много картин с собственным изображением и сюрреалистические статуэтки. В доме есть голова в драгоценных камнях. Ее вес составляет не менее 50 килограммов. О стоимости остается только догадываться.