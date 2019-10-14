"Сидит один в четырех стенах": от разбитого инсультом Бориса Моисеева отвернулись близкие
Борис Моисеев, перенесший два инсульта, живет в полном одиночестве. От исполнителя хита "Голубая Луна" отвернулись друзья и знакомые. Певец вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей и практически не выходит из дома.
Разбитый инсультом Борис Моисеев давно прекратил активную гастрольную деятельность. "Я понимаю, что это не тот Борис Моисеев, который выходил и ух! То есть он одним щелчком взрывал зал, и вдруг это все пропало. И потихоньку-потихоньку начали отворачиваться люди. Потихоньку начали отходить продюсеры, которые с ним работали, которые на нем зарабатывали. Стали отходить промоутеры. Стали отходить друзья, которые были с ним рядом", - заявил организатор концертов музыканта Сергей Лавров в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Как сказал организатор концертов, это очень страшно, когда все от тебя отворачиваются. При этом он похвалил директора 65-летнего певца Сергея Гороха. Мужчина один из немногих, кто не бросил больного исполнителя и поддерживает музыканта по мере возможности.
"Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России", - заявил Сергей Лавров.
Сам Моисеев заранее озвучил свою волю: все свое имущество певец завещает старшему брату Марку. По словам Бориса Михайловича, к брату должно перейти хорошее состояние, несколько роскошных квартир и пять автомобилей.
Гордостью артиста является квартира в Юрмале, которая стоит 15 миллионов рублей. Моисеев приобрел жилье в начале 2000-х годов и очень тщательно подошел к дизайну роскошных трехкомнатных апартаментов. Мебель и аксессуары он закупал лично в заграничных поездках. Например, в последний раз он привез наволочки из атласной ткани на декоративные подушки из Майами.
В квартире у Моисеева много картин с собственным изображением и сюрреалистические статуэтки. В доме есть голова в драгоценных камнях. Ее вес составляет не менее 50 килограммов. О стоимости остается только догадываться.
Тяжелобольной Моисеев тоскует по сцене.Мария РЕМИЗОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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