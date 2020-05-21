2020-05-21T13:42:29+03:00
Звезды

Перестал узнавать друзей: впавшего в беспамятство Бориса Моисеева прячут от публики

Артисту завели секретный номер для связи с самыми близкими
Елена ПЕТРОВА
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В прошлом году Борис Моисеев приезжал в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле.В прошлом году Борис Моисеев приезжал в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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66-летний Борис Моисеев последние годы отчаянно борется за здоровье. После первого инсульта, разбившего певца 10 лет назад, у него остановилось сердце, он долгое время находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но даже после столь тяжелого состояния жизнелюбивый артист смог восстановиться и вернуться на сцену. Однако, случившийся через пять лет второй инсульт поставил точку в карьере Бориса Моисеева. Последний раз он появлялся на публике около года назад - тогда передвигающийся с опорой на помощников Борис Михайлович приходил на концерты (в качестве зрителя), участвовал в ток-шоу и даже бывал на фестивалях.

Сегодня выходы в свет остались в прошлом: по словам друзей, которые приводит "Собеседник", состояние артиста ухудшилось настолько, что появление на публике может расстроить и шокировать поклонников. Дозвониться до Моисеева по привычным номерам также невозможно - певцу завели специальный телефон, известный лишь самым близким.

- Год назад он еще мог сносно общаться. На данный момент не может, - рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. - Боря даже не всегда понимает, кто ему звонит. Когда в нашей последней беседе я перечислял, что происходило в начале нашей карьеры, он понемногу стал вспоминать... Но в целом он не помнит людей, не помнит события. Он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил.

По словам друзей, у Моисеева есть заметная задержка речи и он злится из-за того, что не сразу может ответить. При этом Борис Михайлович старается по-прежнему шутить, чтобы не обременять знакомых своими тяжелыми переживаниями.

К счастью, с финансами у артиста все неплохо - пенсии в 55 тысяч, которую он получает как Заслуженный артист России, хватает на продукты, лекарства и услуги сиделок. Распродавать имущество, как обсуждали в тусовке, певцу не приходится. Моисеев живет в шикарной 120-метровая квартире в центре Москвы, на улице Краснопролетарской. Загородный дом в элитном поселке Барвиха артист продал еще до обострения болезни за ненадобностью, так как редко там бывал. Кроме того, у Моисеева есть недвижимость за границей - в Болгарии и Латвии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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