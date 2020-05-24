Замглавы Минобрнауки рассказал про приемную кампанию, бюджетные места и цены в вузах

Про начало приемной кампании

- Дмитрий Владимирович, как будет организован прием в вузы в этом году? С какого числа приемные комиссии начнут принимать документы у абитуриентов?

- В этом году приемная кампания пройдет с особенностями. В первую очередь, это касается ее сроков. Несмотря на изменения графика ЕГЭ, мы хотим начать прием документов от абитуриентов довольно рано – в июне. После того, как выпускники текущего года получат аттестаты о своем образовании, и до начала сдачи ЕГЭ. Мы хотим, чтобы приемные комиссии могли спокойно поработать с заявлениями, с аттестатами, с фотографиями и другими документами. А уже потом, после сдачи ЕГЭ, когда полученные абитуриентами на ЕГЭ баллы будут внесены в базу, приемные комиссии проведут рейтингование и зачисление.

- Ну и смогут подавать ребята, которые сдавали ЕГЭ в прошлые годы…

- Да. А также те, у кого ЕГЭ нет - выпускники средних профессиональных учреждений. Также могут подавать документы выпускники бакалавриата. Им ЕГЭ не нужно, они будут поступать в магистратуру. В общем, приемной комиссии будет чем заняться.

- Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков в интервью «КП» говорил о том, что можно будет в этом году подавать в 50 вузов. Давайте объясним, про что идет речь…

- Абитуриенты также, как и раньше, могут подавать документы в пять вузов и в каждом вузе на три специальности по их выбору. Не все, кстати, выбирают все пятнадцать вариантов, но такое право есть.

50 вузов, точнее, 53 – это те вузы, которые в этом году впервые в истории будут использовать централизованный сервис подачи документов. Иными словами, абитуриент сможет зайти на единый портал государственных услуг, выбрать сервис поступления в вуз онлайн и направить документы в любые из списка 53 университетов.

В остальные вузы нужно будет посылать документы напрямую через информационные системы вузов – где-то по электронной почте, где-то через личный кабинет. Это прописано на сайтах учебных заведений.

- А если ребята живут в том же городе и захотят подать документы очно? Или в этом году – только дистанционно?

- Мы должны обеспечить полную безопасность и минимизировать контакты там, где есть риск распространения инфекции. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона и от тех правил, которые установлены властью данного региона.

Естественно, там, где режим ограничения будет смягчен, появится возможность подать документы и очно. Но мы все равно рекомендуем пользоваться дистанционными сервисами, чтобы избежать лишних рисков.

Вузы обязаны информировать обо всех изменениях, в том числе, в режиме подачи документов.

- Как быть, если в поселке у кого-то нет интернета, нет возможности в электронном виде отправить документы в приемную комиссию?

- Мы понимаем это и принимаем меры: начали договариваться с регионами, чтобы обеспечить всем возможность подать документы.

- А заказным письмом ведь можно будет отправить документы?

- Если почтовые отделения будут работать в нормальном режиме, конечно, этот дистанционный способ подачи документов мы так же будем использовать.

Про правила приема в вузы

- Вузы правила приема опубликовали на своих сайтах в прошлом году. Понятно, что ситуация поменялась, можно ли ориентироваться на эти правила поступления или нужно ждать - может, будут какие-то изменения в этих правилах конкретного вуза?

- В основных параметрах, конечно же, правила приема не будут меняться. Мы сохраняем преемственность и предсказуемость. Изменятся сроки и способы подачи документов. Очевидно, что также будут сдвинуты сроки зачисления. Поэтому мой совет: заходить почаще на сайты выбранных вузов, чтобы не пропустить какие-то важные сообщения, даты или события.

Мы будем контролировать вузовские сайты с тем, чтобы они оперативно отражали решения.

- А уже есть какие-то обновления?

- Конечно. На недавнем совещании под руководством Президента было решено, что ЕГЭ начнется 29 июня. И от этого будет отсчет для выпускников 11-х классов этого года. Предполагается, что до конца июля абитуриенты будут сдавать единые государственные экзамены, потом будут резервные дни для тех, кто по разным причинам либо пересдает, либо не успел в первую, основную волну. И только после этого мы сможем, дождавшись всех, кто хотел бы сдать ЕГЭ, проводить зачисление.

- Давайте еще уточним. На совещании у Президента говорили о том, что будет вторая волна ЕГЭ. И пройдет зачисление на свободные места в августе. А откуда появятся эти свободные места?

- Если в каком-то регионе в связи с пандемией ребята не смогут сдать ЕГЭ в основные сроки проведения, тогда будут задействованы резервные дни в августе. Мы не будем производить зачисление, пока все желающие не сдадут ЕГЭ.

- То есть, зачисление в вузы в этом году будет позже, видимо, в самом конце августа?

- Совершенно верно. Зачисление пройдет в сжатые сроки – это тоже особенность приемной кампании текущего года. Но пока мы предполагаем ее проводить по обычной формуле. То есть, первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, квоты. Потом - приказ, зачисляющий абитуриентов на 80% бюджетных мест. И, наконец, последний приказ, когда зачисляются на оставшиеся 20%. Таким образом 100% зачисления мы планируем произвести в конце августа.

Про бюджетные места

- В этом году будут добавлены дополнительные бюджетные места в региональные вузы. Как узнать, на какие специальности больше шансов поступить? Когда будут распределяться эти места?

- Контрольные цифры приема на 2020 год были распределены в прошлом году, они размещены на сайтах вузов. Я думаю, что абитуриенты их уже посмотрели. А вот подробная информация про дополнительные места, которые будут выделены по поручению Президента, появится чуть позже: сейчас Минфин рассчитывает необходимые средства. Думаю, таких мест будет чуть больше 30 тысяч. Правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены. Информация в самое ближайшее время будет доступна.

- А столичным вузам что-то достанется?

- По поручению Президента, преимущество будет отдано региональным вузам. Конечно, определенная доля бюджетных мест будет приходиться на вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей. Но страна у нас огромная, и большая часть уйдет, несомненно, в регионы.

Про стоимость обучения

- Большинство вузов определились со стоимости обучения на 2020/2021 учебный год еще до ситуации с пандемией. И некоторые университеты предусмотрели повышение стоимости обучения для первого курса. Сейчас есть рекомендация министерства о том, чтобы сохранить стоимость обучения на уровне прошлого года. Значит ли это, что такие вузы должны снизить цены и вернуть ее на уровень прошлого года? Или это касается только тех студентов, которые уже учатся?

- В первую очередь мы говорим о тех, кто будет поступать платно на первый курс. Думаю, всем вузам, которые, по вашим словам, такое заявили, нужно внимательно прислушаться к словам президента, который четко сказал – не задирать цену. Уверен, и поручение президента, и соответствующая рекомендация Минобрнауки России будут вузами выполнены. Мы будем контролировать ценовую политику через мониторинг платных образовательных услуг – у нас есть такой инструмент.

Цены для первого курса должны быть на уровне 2019 года.

Что касается второго и следующих курсов, там уже были ранее заключены договоры между вузами и студентами, определены предельные возможности повышения стоимости на размер инфляции. Здесь вузы выстраивают ценовую политику в пределах своей автономии. Но и тут мы говорим о том, что нужно строго соблюдать условия заключенных договоров, не превышать цену, искать способы смягчения ситуации для тех студентов, которые попали в трудную материальную ситуацию.

Например, не брать сразу семестровую сумму, а перейти на помесячную оплату, дать различного вида отсрочки платежа на более поздний срок. Есть и еще более конструктивные способы решения. Например, вузы помогают и будут помогать студентам выстраивать такие отношения с работодателем, чтобы можно было заключить договор о целевом обучении, который предполагает оплату со стороны работодателей, например.

И наконец то, что поддержал президент, – развитие льготного образовательного кредита под небольшой процент и на длительные сроки. Мне кажется, этот инструмент может поддержать и первокурсников, и тех, кто учится на более старших курсах.

- Насколько я помню, речь шла о 4%.

- Даже о трех. Центробанк должен проработать эту тему и, конечно, кредит должен быть привлекательным по условиям.

- То есть, пока, неизвестно какие банки будут давать образовательные кредиты?

- Все будет решаться в самое ближайшее время, чтобы успеть до начала приемной кампании довести до всех абитуриентов условия образовательного кредита.

- С этого года начинается увеличение количества бюджетных мест для регионов, и оно будет продолжаться до 2024-го – то есть, в следующем году еще больше бюджетных мест будет в регионах?

- Изначально планировалось, что такое повышение, выполняя поручение Президента, мы начнем с 2021 года. Но мы на год раньше начинаем эту работу, и это очень хорошо.

- В последние годы платных студентов у нас было больше, чем бюджетников. Об этом говорил мониторинг, который проводил Яндекс вместе с Высшей школой экономики. Видимо, теперь эта пропорция будет меняться?

- Тренд последних лет действительно показывает, что желающих учиться платно становилось все больше. Но в связи с выделением большего количества бюджетных мест ситуация может измениться. Посмотрим.