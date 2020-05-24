Элла Памфилова: Проголосовать за поправки к Конституции можно будет из дома
Соответствующие поправки были подписаны президентом на минувшей неделе. Избиратели вскоре получат возможность голосовать на порталах госуслуг, не выходя из дома. Или не получая открепительного талона, находясь в отпуске или в командировке. Для начала, конечно, необходимо создать современную инфраструктуру, которая не только обеспечит 100-процентную защиту от внешнего вмешательство в работу сетей, но и позволит сохранить тайну голосования. Ведь при заходе на соответствующие ресурсы вы проходите идентификацию.
- Надо сформировать открытый, понятный, прозрачный и убедительный процесс общественно-политического контроля и наблюдения, одновременно обеспечив полную безопасность системы и конфиденциальность заложенных в нее данных, - заявила Элла Памфилова в интервью «Российской газете». - Чтобы технология заработала повсеместно, на федеральном уровне потребуется создать мощную сетевую и вычислительную инфраструктуру, которая сможет работать под высокой нагрузкой: обрабатывать обращения миллионов граждан и выстаивать под напором массированных хакерских атак.
Технология будет внедряться постепенно. Сначала будут проведены тестовые голосования в пилотных регионах. По словам главы ЦИК, возможно, электронное нововведение обкатают в одном-двух регионах в сентябре, в единый день голосования. Испытать новую технологию можно будет и на голосовании по внесению изменений в Конституцию.
- Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет, - пояснила Элла Памфилова. - Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, «защитив» в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.
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ИСТОЧНИК KP.RU