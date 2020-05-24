2020-05-24T21:31:37+03:00
Политика

Элла Памфилова: Проголосовать за поправки к Конституции можно будет из дома

Глава ЦИК рассказала, как будет действовать дистанционное электронное голосование
Александр ИГОРЕВ
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Глава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Соответствующие поправки были подписаны президентом на минувшей неделе. Избиратели вскоре получат возможность голосовать на порталах госуслуг, не выходя из дома. Или не получая открепительного талона, находясь в отпуске или в командировке. Для начала, конечно, необходимо создать современную инфраструктуру, которая не только обеспечит 100-процентную защиту от внешнего вмешательство в работу сетей, но и позволит сохранить тайну голосования. Ведь при заходе на соответствующие ресурсы вы проходите идентификацию.

- Надо сформировать открытый, понятный, прозрачный и убедительный процесс общественно-политического контроля и наблюдения, одновременно обеспечив полную безопасность системы и конфиденциальность заложенных в нее данных, - заявила Элла Памфилова в интервью «Российской газете». - Чтобы технология заработала повсеместно, на федеральном уровне потребуется создать мощную сетевую и вычислительную инфраструктуру, которая сможет работать под высокой нагрузкой: обрабатывать обращения миллионов граждан и выстаивать под напором массированных хакерских атак.

Технология будет внедряться постепенно. Сначала будут проведены тестовые голосования в пилотных регионах. По словам главы ЦИК, возможно, электронное нововведение обкатают в одном-двух регионах в сентябре, в единый день голосования. Испытать новую технологию можно будет и на голосовании по внесению изменений в Конституцию.

- Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет, - пояснила Элла Памфилова. - Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, «защитив» в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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