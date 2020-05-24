Путин подписал закон о дистанционном голосовании

24 Май 2020 2020-05-24T02:00:42+03:00

Россияне смогут голосовать на выборах по почте или с помощью интернета

Изменить размер текста: A A

Россияне смогут голосовать на выборах по почте или дистанционно – с помощью интернета. В субботу, 23 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании на федеральном уровне.

Документ вводит понятие «дистанционное электронное голосование», под которым понимается голосование без использования бюллетеня на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Кроме того, расширяются возможности досрочного голосования на выборах всех уровней, «если этого требуют соображения защиты здоровья избирателей». В новом законе также уточняются требования к заполнению подписных листов: теперь «при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество», а не только подпись.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с предложением внести в законодательство поправку, позволяющую гражданам голосовать на выборах или принимать участие в референдумах по почте и дистанционно при помощи интернета внесли в нижнюю палату депутаты «Единой России».

Зачем нужен такой закон, а также не позволит ли это нововведение некоторым избирателям проголосовать дважды – например, сначала отдать «электронный голос» за своего кандидата, а потом еще и на избирательном участке по месту жительства, – рассказал «КП» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

ИСТОЧНИК KP.RU