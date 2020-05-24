2020-05-24T22:16:37+03:00
Звезды

Жена Эммануила Виторгана с маленькими дочками на руках упала с качелей

Ирина Млодик перепугала поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Жена Эммануила Виторгана с маленькими дочками на руках упала с качелейЖена Эммануила Виторгана с маленькими дочками на руках упала с качелейФото: EAST NEWS
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Эммануил Виторган вместе с женой Ириной Млодик и двумя дочками Кларочкой и Этель находится на самоизоляции на даче. Именитый актер призывает росиян не терять позитивный настрой и не падать духом. Своим примером артист каждый день вдохновляет сотни своих поклонников. Однако на днях он не на шутку перепугал публику.

Эммануил Виторган запечатлел на камеру , как он и его 58-летняя супруга Ирина Млодик проводят дни с дочками Этель и Кларочкой. Пока народный артист России занимался на беговой дорожке, его супруга раскачивалась на подвесных плетеных качелях вместе с малышками.

На руках Ирина держала двухлетнюю Этель и восьмимесячную Клару. Ни сама Млодик, ни Виторган-старший не ожидали того, что тросы не выдержат. В итоге под возлюбленной Эммануила Гедеоновича оборвались качели.

Ирина упала вместе с малютками на землю. Но материнский инстинкт сработал даже в такой критической ситуации. Она смогла удержать дочек, чтобы они не ушиблись. К счастью, супруга актера дала понять, что все обошлось вполне благополучно. Млодик поспешила успокоить поклонников. "Не беспокойтесь, все хорошо! Насмеялись!", - поведала супруга актера.

Эммануил Виторган с особой теплотой относится к своей второй половинке. Актер не устает благодарить жену за появление на свет дочек. Он не раз говорил, что Ирина Млодик дала ему новый смысл жизни. Теперь артист в полной мере может наслаждаться отцовством.

Народный артист с гордостью заявляет: он отец-молодец. "То, что мы еще имеем возможность производить на свет еще и еще, желаю всем. Обязательно! В любом возрасте", - с гордостью отмечал он. Виторган уверен, что дети - это самое главное в жизни. Они для него двигатель и огромный стимул для долгой жизни. Актер находит в позднем родительстве силы для того, чтобы оставаться вечно молодым.

emmanuil_vitorganemmanuil_vitorgan
Жена Виторгана с маленькими дочками подверглась опасности
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ИСТОЧНИК KP.RU

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