74-летний Петросян перестал стесняться молодую жену

В прошлом году Евгений Петросян тайно женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Чуть позже появились слухи о том, что у пары родился наследник.

Однако знаменитый сатирик эти новости не комментировал, видимо, стеснялся повышенного внимания к своему нестандартному браку.

А тут в Инстаграме Евгения Вагановича внезапно появилось совместное фото с молодой женой Татьяной.

- Семейный взгляд, - подписал фото с Татьяной Брухуновой Евгений Петросян.

На снимке супруги сидят на лавке в одинаковых плащах и кедах. Судя по всему, Татьяна, которая, как известно, любит дорогие вещи, теперь не только супруга Евгения Вагановича, но и его стилист.

Кстати, этот плащ от Burberry на сайте бутика стоит 155 тысяч рублей.

Напомним: до Татьяны Брухуновой Петросян был более 30 лет женат на своей коллеге артистке Елене Степаненко. Евгений Ваганович и Елена Григорьевна до сих пор делят совместное имущество, которое, по словам экспертов, оценивается в миллиард рублей.

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