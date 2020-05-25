74-летний Петросян перестал стесняться молодую жену
В прошлом году Евгений Петросян тайно женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Чуть позже появились слухи о том, что у пары родился наследник.
Однако знаменитый сатирик эти новости не комментировал, видимо, стеснялся повышенного внимания к своему нестандартному браку.
А тут в Инстаграме Евгения Вагановича внезапно появилось совместное фото с молодой женой Татьяной.
- Семейный взгляд, - подписал фото с Татьяной Брухуновой Евгений Петросян.
На снимке супруги сидят на лавке в одинаковых плащах и кедах. Судя по всему, Татьяна, которая, как известно, любит дорогие вещи, теперь не только супруга Евгения Вагановича, но и его стилист.
Кстати, этот плащ от Burberry на сайте бутика стоит 155 тысяч рублей.
Напомним: до Татьяны Брухуновой Петросян был более 30 лет женат на своей коллеге артистке Елене Степаненко. Евгений Ваганович и Елена Григорьевна до сих пор делят совместное имущество, которое, по словам экспертов, оценивается в миллиард рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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