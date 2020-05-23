2020-05-23T21:31:02+03:00
Звезды

"После 74 лет мужчин тянет к марамойкам": Елена Степаненко едко поддела пожилых изменщиков

Артистка разоткровенничалась с Николаем Цискаридзе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Степаненко. Фото: Россия-1Елена Степаненко. Фото: Россия-1
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Елена Степаненко на личном опыте знает, что такое развод с мужем после 30 лет совместной жизни. Артистка оказалась в центре громкого скандала, когда Евгений Петросян ушел от нее к молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Елена Григорьевна прошла через тяжелый развод. Она долгое время не появлялась на публике. Но недавно, удивительно преобразившись и похорошев, вернулась на большой экран.

Елена Степаненко ведет свое шоу "Еще не вечер". Со звездными гостями она обсуждает житейские проблемы. На днях 67-летняя артистка пообщалась с бывшим и нынешним премьерами Большого театра Николаем Цискаридзе и Денисом Родькиным. Последний является воспитанником именитого танцора.

В ходе беседы наставник вспомнил, как буквально спас своего подопечного от "марамойки" - девушки, с которой у Родькина случился роман. "Денег хотела, в ЗАГС тащила", - отметил Цискаридзе.

На что Степаненко задалась вопросом, почему многих тянет к таким женщинам. Цискаридзе отметил, что так бывает по юности и неопытности, а еще после 40 лет. На что юмористка поспешила едко парировать: "А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!". "Ой, это еще хуже, Лена", - согласился с ней Цискаридзе.

К слову, после развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко многие почитатели юмористического дуэта встали на сторону Елены Григорьевны. Они бросились искать правду в блог к молодой жене 74-летнего сатирика. "Не уважаю подобных женщин. Получается, жена с ним десятки лет - и в горе, и в радости, и имущество все нажили. А тут жена стала стареть - и на тебе счастье. Не сказала бы ни слова, увидев бы в профиле фото со счастливым мужем. Всякое случается. Вам все вернется", - писали фолловеры Татьяне.

Сама же Брухунова на одно из подобных замечаний ответила: "А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвертой, о которой вы говорите. Там годы совместной жизни, и даже ребенок".

Елена Степаненко высмеяла пенсионеров-изменщиков.Выпуск от 22.05.20

ИСТОЧНИК KP.RU

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