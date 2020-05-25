Строители отсудили у Киркорова 2,3 миллиона рублей за ремонт коттеджа

Спустя год в судебном процессе строительной фирмы против Филиппа Киркорова поставлена точка: 25 мая Таганский суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с поп-короля 2 миллиона 282 тысячи рублей - долг за выполненные работы по отделке его коттеджа.

- Плюс певцу придётся выплатить госпошлину - 19600 рублей, - уточнили kp.ru в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Напомним, началось все три года назад, когда строительная компания - ИП Маринин П.В. - была нанята для выполнения ремонтных работ в загородном доме поп-короля. Как утверждал истец Петр Маринин, специалисты установили дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и провели другие виды отделки в замке Киркорова. Но в итоге, закончив трудиться, ремонтники получили лишь часть денег, не досчитавшись 7 млн 660 тысяч рублей. Именно сумму и требовали с Киркорова, но суд удовлетворил иск частично.

Впрочем, у артиста в противостоянии с рабочими была своя правда. Он посчитал, что ремонтники выполнили задачу некачественно, поэтому и отказался платить. Будет ли Филипп Бедросович подавать апелляцию, пока неизвестно.

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