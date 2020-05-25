Неизвестный сын Леонида Якубовича стал копией отца: семейные секреты легенды ТВ

Этим летом у Леонида Якубовича юбилей – 75 лет. Но энергии у него больше, чем у некоторых 45-летних. Леонид Аркадьевич играет в большой теннис и на бильярде, об его страсти к авиации тоже все знают. А вот о личной жизни телеведущий не любит распространяться. Наибольший интерес вызывают вопросы о состоянии здоровья звезды экрана после очередных сообщений о том, что Якубовичу сделали операцию на сердце, поставили кардиостимулятор.

Сам Леонид Аркадьевич сразу же после появления этих слухов в разговоре с «Комсомолкой» опровергал операцию. А теперь подоспели последние новости о состоянии здоровья ведущего «Поля чудес». Якубович их озвучил сам: «Идеальная кардиограмма! Сообщаю всем: документально подтвержденный факт. Только что прошел ВЛЭК – идеальная кардиограмма. Идеальное здоровье!»

Откровения телезвезды и его родни прозвучали в проекте «Пятого канала»: «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана». Звезда экрана с юмором относится к тому, что в интернет-новостях его периодически хоронят: «То, что я умер в Германии - узнал об этом в Омске. На сороковой день что? Нажрались как сумасшедшие!».

Антон Антонов

Отличную форму телеведущий держит в том числе, благодаря занятиям спортом. Четыре года назад начал он начал посещать тренировки по теннису – это отличные нагрузки на сердце. Но у этих тренировок была и другая цель – похудение. Якубович рассказывает: «Я весил 102 кг. Подошел к зеркалу, куда я не уместился. И тут я вдруг сообразил: красавица дочь, красавица жена. Это я сейчас с ними на пляж пойду? Я собственных коленей не видел из-за живота…»

22-летняя дочь звезды Варвара Якубович ходила заниматься большим теннисом (для себя), так как это рядом с домом, то ее папа тоже попробовал – понравилось, стал ходить регулярно.

Друг Якубовича Аркадий Инин поделился историей похудения товарища: «Мы даже с ним ходили к одному и тому же доктору, которая помогала нам с похуданием и так далее. У меня ничего не получилось. А у него получилось. Он похудел замечательно. Более того, ему велели заниматься спортом, ему за 70 уже было. И он пошел уже на теннис, и очень гордился – приходил сюда, говорил: «После второй тренировки тренер назвал меня перспективным спортсменом». Сам смеется - ироничный!»

Похудел ведущий почти на 29 кг. А вот усы у Якубовича никуда не делись – в любом весе на своем месте. Дочь Варвара свидетельствует: «Я видела его без усов. И честно скажу – вот так (с усами) лучше!»

Супруга Леонида Якубовича Марина моложе мужа на 18 лет, но подтверждает, что супруг - гиперактивный, постоянно в энергичном состоянии, очень много работает. А раз в год семья отдыхает в полном составе – Марина и Леонид с дочерью Варварой, а с ними сын Якубовича от предыдущего брака Антон с женой и дочкой.

22-летняя дочь звезды Варвара Якубович ходила заниматься большим теннисомФото: GLOBAL LOOK PRESS

У Антона идеальные отношения с отцом. Леонид Аркадьевич познакомился с Мариной в коридорах «Останкино» - она работала в рекламном отделе. На тот момент Якубович был уже в разводе. Поженилась пара в 1995 году, сыну Якубовича было уже 22 года. Сейчас Антону 47 лет, он работает на ТВ. Антон очень похож на своего знаменитого отца – оцените сходство сами на фото. Сын Леонида Аркадьевича Артем Антонов рассуждает о расставании родителей: «В принципе все было хорошо, но так бывает - не сошлись характерами».

А вот сейчас у Якубовича в семье идиллия. А слухи о расставании артиста с женой объясняются просто. У семьи есть квартира в центре столицы и дача в Подмосковье. Жена Якубовича объясняет: «Мы живем за городом, но поскольку работа в основном в Москве - съемки в Останкино, еще какие-то студии. Леонид Аркадьевич выезжает в Москву, естественно, это может занимать несколько дней. А потом естественно возвращается!»

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