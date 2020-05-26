Предсказание Ротшильдов: финансовый клан спрогнозировал пандемию еще в 2014

Ротшильды – старейший финансовый клан планеты. Конспирологи называют их тайными властителями мира, верхушкой «золотого миллиарда» - западной элиты и ее обслуги. Рупором клана считается респектабельный британский журнал «The Economist», основанный в 1843 году. Еще Карл Маркс называл его «европейским органом финансовой аристократии». Теперь еженедельник стал глобальным органом финансистов, выходит на разных языках. «Мы освещаем все важные события в мире, и делаем это хорошо, - утверждают издатели. - Объективность, оригинальность понимания и пропаганда экономической и политической свободы отличают нас от других изданий. Вот почему каждую неделю The Economist читает шесть миллионов человек, включая ведущих политических и деловых деятелей мира».

ШИФРОВКИ ДЛЯ ЭЛИТЫ

Отличает журнал от других изданий и традиция выпускать в конце ноября номер прогнозов на год грядущий с обложкой-головоломкой.

С древнейших времен элиты, чтоб отличаться от простонародья, любят «кучковаться» в тайных обществах, орденах, ложах с мистическими обрядами, особыми знаками, шифрами. Тот же Юлий Цезарь для секретных посланий использовал сдвиг алфавита на три позиции. Знаменитый прорицатель Мишель Нострадамус отправлял европейским монархам закамуфлированные пророческие послания, непонятные «черни». Да и его знаменитые центурии-прогнозы весьма туманны, явно были предназначены не для всех. Продолжается традиция и сегодня. Взять хотя бы тайное братство студентов Йельского университета «Череп и кости», созданное в 1833 г. Отсюда вышли представители высшей элиты США прошлого и настоящего, включая миллиардеров Рокфеллеров, президентов отца и сына Бушей, госсекретаря при Обаме Джона Керри, министра финансов при Трампе Стивена Мнучина… Или знаменитый Бильдербергский клуб, считающийся фасадом «мировой закулисы». Кстати, главный редактор The Economist традиционно участвует в заседаниях этого Клуба.

Поэтому многие воспринимают шифрованные обложки журнала скрытым политическим пророчеством для избранных и одновременно планом действий мировых элит.

Сегодня на планету, словно «черный лебедь», внезапно обрушился SARS-COV-2, сея панику и смерть. Трамп, другие лидеры Запада требуют провести независимое расследование, откуда конкретно взялся этот коронавирус и почему его не убили в зародыше? Откровенно обвиняя в пандемии Китай.

ЧЕЙ СИМВОЛ КИТАЙСКАЯ ПАНДА

В этом плане любопытно с позиций сегодняшнего дня взглянуть на пару прежних обложек-головоломок The Economist.

Возьмем прогноз «Мир 2015»

Вышел номер, подчеркиваю, еще в конце 2014 г.

В самом центре зашифрованной обложки о грядущей судьбе планет мировые лидеры: Владимир Путин, Ангела Меркель, Барак Обама, Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Над товарищем Си возвышается китайский полицейский в медицинской маске и перчатках! В пору выхода журнала на него вряд кто обратил внимание. Теперь же, спустя пять с лишним лет, сей страж порядка выглядит очень загадочно, символично. Не он ли обеспечивал в январе карантин в Ухане? Отсюда пандемия COVID-19 в считанные недели распространилась по планете вместе с масками, перчатками. Недаром над полицейским (и товарищем Си!) кружатся странные белесые пузырьки. Над другими мировыми лидерами их нет. Коронавирусы, передающиеся воздушно-капельным путем?

Дальше – больше! Внизу слева на обложке – китайский мальчик с традиционной лапшой (видно, чтоб не спутать с подростком из других азиатских стран.) Перед ним табличка с крупной надписью «ПАНИКА». Паника, охватившая в 2020 году весь мир, пришла как раз из Китая.

В самом центре зашифрованной обложки о грядущей судьбе планет мировые лидеры

Переведем взгляд в нижнюю правую часть обложки. У ног Си Цзиньпина впились в землю две золотые стрелы. На одной надпись «11.3». Это сегодня мы знаем, что 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию COVID-19. Но обложка-то появилась в конце 2014 года! На второй стреле написано «11.5». 11 мая президент России Владимир Путин и британский премьер Борис Джонсон объявили о постепенном смягчении антикоронавирусных мер в своих странах. А может, в сей майский день две недели назад произошло некое судьбоносное событие, знать о котором полагается только избранным? Или эта дата вообще относится к следующему году? Впрочем, к стрелам мы еще вернемся.

А пока взглянем на передний план обложки. Здесь фигурирует мускулистая панда в трусах из флага Китая.

Во-первых, все знают, что панда – неофициальный символ Поднебесной. Зачем понадобилось натягивать на нее «говорящие» трусы? Во-вторых, мы привыкли, что панда - добродушный зверек с милой симпатичной мордочкой. А перед нами какой-то монстр, готовый к прыжку.

Может, на самом деле эта картинка символизирует нечто другое? Ужасную инфекцию, прыгнувшую на всех нас из Китая? Ту самую пандемию.

Судите сами: панда по-английски – рanda. Пандемия - pandemic. Созвучно. Корень у этих слов один.

Впрочем, это еще цветочки, друзья. Горькие ягодки, скорее, ядовитые, появятся на второй зашифрованной обложке The Economist.

ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА

Номер прогнозов «Мир -2019» вышел в конце 2018 году. Ровно за год до вспышки неизвестной болезни в Поднебесной. Которая официально началась в декабре 2019 года.

В глаза бросаются четыре зловещих всадника Апокалипсиса из библейского «Откровения Иоанна Богослова». Имя им – Чума (Мор, т.е. эпидемия), Война, Голод, Смерть.

Вот как описывает Иоанн Богослов первого всадника: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец.» Ясно теперь, откуда две золотых стрелы у ног Си Цзиньпина в 2014 г? Их выпустил из своего лука всадник по имени Чума (Мор). Коронавирус, кстати, уже называют чумой 21 века. Венец, данный всаднику в Апокалипсисе - корона. Эта корона – вот совпадение! – фирменный знак SARS-COV-2 и его собратьев. Их так и зовут – коронавирусы. Поскольку на электронной микрофотографии у них очень характерные большие шпильки, как на короне. Этими шпильками вирус связывается с клетками человека и заражает его.

Странную корону художник The Economist изобразил на голове второго всадника по имени Война. В виде острых лучей. Точь-в –точь, как на Статуе Свободы- символе США (хотя в Апокалипсисе про корону у Войны нет ни слова.) Сейчас этот странный символ стал ясен. Штаты фактически объявили Китаю холодную войну. Требуя 9 триллионов долларов компенсации за ущерб, нанесенный пандемией. Грозя санкциями, конфискацией в счет этого ущерба $1.1 трлн, вложенных Пекином в долговые бумаги США и прочими карами. Трамп уже собирает на Западе антипекинскую коалицию.

Эскизы-шифровки на обложке «Мир 2019» выполнены в стиле Леонардо

Все понятно и с третьим всадником – Голодом. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил, мол, если не принять срочных мер, то через несколько месяцев из-за пандемии планета столкнется с голодом библейского масштаба. Пострадает около 130 миллионов человек!

Всадник же по имени Смерть и вовсе успел забрать в этом году на тот свет свыше 350 тысяч больных коронавирусом. И каждый день увеличивает число жертв.

Любопытно, что всадники на обложке направляются к грустной китайской панде (опять эта панда!) Далее на их маршруте - бульдог (символ Британии). Аккурат над бульдогом изображен Трамп- президент США. В реальности пандемия началась в Китае, откуда перекинулась в Англию, Штаты, далее везде…

Еще одна мистическая загадка той обложки - головоломки - странный зверек внизу, которого дешифровщики долго принимали за ящера, муравьеда, броненосца. Лишь в феврале 2020 г правда всплыла. Китайские учёные, исследовав более тысячи диких животных, сообщили, что геномные последовательности вирусов, выявленных у панголинов, на 99 процентов идентичны тем, что обнаружены у пациентов с коронавирусом. Так было найдено промежуточное звено, через которое SARS-COV-2 перепрыгнул от летучей мыши к человеку. Реликтовый зверь панголин, сплошь покрытый чешуей. Редкий, занесенный в Красную книгу. Его-то и нарисовал художник на обложке. За год до пандемии! Да уж, мороз по коже от такого совпадения ли, пророчества.

QR- КОД да ВИНЧИ

Мир после пандемии очень изменится, утверждают сегодня всевозможные эксперты. Другой вопрос – как? Ответы, похоже, тоже зашифрованы на обложке журнала The Economist со всадниками Апокалипсиса и краснокнижным панголином, рассадником коронавируса.

Ключ к шифрованной обложке «Мир 2019 » - Код да Винчи. Как раз в том году исполнилось 500 лет со дня смерти великого деятеля эпохи Возрождения. Знаменитого живописца, скульптора, архитектора, учёного, изобретателя, писателя, музыканта... В своих знаменитых дневниках он писал справа налево в зеркальном отражении. Полагают, что таким образом гений шифровал свои исследования, «пророчества», чтобы идеи раскрывались постепенно, по мере того, как человечество до них «дозреет»… Недаром ему посвящен мировой бестселлер Дэна Брауна «Код да Винчи».

На обложке же «Экономиста» мы видим не идеального человека Леонардо, а откровенную пародию на него

Эскизы-шифровки на обложке «Мир 2019» выполнены в стиле Леонардо. Тексты рядом с ними написаны справа налево, по примеру да Винчи. Намек, что реальная политика делается за кулисами.

Ключевой сюжет обложки, раскрывающий взгляды Ротшильдов и других тайных властителей мира на нас, простых смертных – новый витрувианский человек.

Все знают классический рисунок да Винчи идеальных пропорций мужского тела в круге и квадрате, как иллюстрацию трактата античного архитектора Витрувия. Отсюда и название фигуры. Витрувианский человек Леонардо наполовину божественен, он часть Вселенной, головой упирается в небо. Наполовину – земное существо, поскольку ногами опирается на землю. Он гармоничен не только в пропорциях тела, но и в соединении земного и духовного начал. Так великий художник, ученый попытался донести до нас смысл Высшей Гармонии.

На обложке же «Экономиста» мы видим не идеального человека Леонардо, а откровенную пародию на него. Потерявшего связь с Небесами и опору на Земле, поскольку изображен…без ног. На глазах – очки виртуальной реальности. Зато в одной руке марихуана, в другой… смартфон с QR-кодом. Этот код – заветный электронный пропуск на улицу для сидящих в коронавирусных карантинах, «самоизоляции» жителей. Теперь о нем наслышаны и в России, особенно в Москве. Но как в конце 2018 года художник The Economist мог угадать эти коды в смартфонах? Или они тогда уже были запланированы элитой для управления народом?

На руке «нового человека, идеального для элиты», изображен символ ДНК. Уж не модифицировать ли всех нас собрались под предлогом «защиты от вируса»? Тем более, что над головой пародии на витрувианского человека Леонардо аист несет ребенка уже со штрих-кодом. Неужто не зря Никита Михалков и другие конспирологи в разных странах пугают нас поголовным чипированием? Ребенок со штрих-кодом на обложке прогнозов влиятельного британского журнала – наглядная тому иллюстрация.

Вдобавок ко всему вверху той обложки помещен рисунок самого да Винчи - человек с идеальными пропорциями лица. Судя по зеркальной надписи рядом - «Технология распознавания лиц» - это откровенный намек, что в новой реальности усилится тотальная слежка за людьми с помощью видеокамер и прочих новейших технических средств. От Большого Брата никому не спрятаться, не скрыться.

Вот такое население, пребывающее в наркотическом угаре, виртуальной реальности, под полным электронным контролем, с персональными QR-кодами, не способное на осмысление действительности и протест, судя по обложке, и нужно тайным правителям мира.

«Предсказанная» рупором Ротшильдов пандемия, успешно обкатав методы электронного контроля за миллионами людей, казавшиеся еще недавно фантастикой, ускоряет переход в новый посткоронавирусный мир Оруэлла с его Большим Братом.

Другой вопрос, получится ли у них?

Многое зависит от нас.

Поживем, увидим.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: СТРЕЛЫ С НЕБЕС

Юрий БЕЛОУС, основатель Института научных проблем третьего тысячелетия, готовит для издательства «Комсомольская правда» Полную энциклопедию эпидемий с древнейших времен до сегодняшних дней.

- Традицию олицетворять чуму, другие эпидемии со «стрелами с небес» мы знаем, как минимум, со времен Гомера. В «Илиаде» Аполлон, считавшийся богом-целителем и одновременно богом-губителем, поражал из серебряного лука данайцев. Эпидемии и войны, голод и смерть – библейские Всадники Апокалипсиса - всегда действовали рука об руку. И это часто приводило к закату целых цивилизаций. Сегодня войны не прекратились, они перешли в новый формат – торговых, на выживание. Но формула бедствий не поменялась, подтверждая свой универсальный характер. Заметьте - пандемия коронавируса поразила сначала Китай, но больше всего - США, зачинщика торговой войны с Поднебесной.

Меня не удивляет, что мировые элиты «разговаривают» с обложек своих журналов столь выразительными символами. Они понимают основные законы мироздания. И мы понимаем, что грядут еще более сложные пандемии, кризисы. Может, при нашей жизни, а скорее, при жизни наших потомков. В этом плане ключевой на обложке журнала The Economist «Мир 2019» является фигура витрувианского человека. Кто он - человек недалекого будущего? Покорный узник «мирового электронного концлагеря», как пугают конспирологи? Или активный ученый, который устроит прорыв в микробиологии, генетике, медицине, создаст лекарства, вакцины, побеждающие смертельные болезни, продлевающие жизнь до 100 лет и больше?

Но не приведут ли эксперименты с ДНК человека «в целях защиты от болезней и смерти» к появлению еще более смертоносных вирусов? Вот ключевые вопросы, ответы на которые, вероятно, дадут уже наши потомки.