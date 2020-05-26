2020-05-26T14:24:32+03:00
Происшествия

Почему «рабочая лошадь» армии - вертолет МИ-8 второй раз за неделю попал в катастрофу

При жесткой посадке на аэродроме Угольные Копи близ Анадыря машина разбилась винтовая машина
Виктор БАРАНЕЦ
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При аварийной посадке вертолета Ми-8 в Анадыре погибли четыре человека/При аварийной посадке вертолета Ми-8 в Анадыре погибли четыре человека/Фото: предоставлено очевидцем
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Неделей ранее военно-транспортный вертолет Ми-8 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в Подмосковье. Машина упала в 20 километрах от города Клин. Экипаж погиб.

И вот – новая трагедия и с таким же Ми-8. При жесткой посадке на аэродроме Угольные Копи близ Анадыря (Чукотка) машина разбилась. Экипаж - тоже погиб.

По данным Минобороны, причиной катастрофы обоих вертолетов могла стать техническая неисправность.

«У СТАРИКОВ ВСЕ ЧАЩЕ СЛУЧАЕТСЯ ИНФАРКТ»

Такие слова я уже не раз слышал от летных офицеров, которые входили в состав комиссий по расследованию причина катастроф и аварий. В том числе и по Ми-8. И это – данность: большая надежность трудяги-вертолета вызывает соблазн «припахать» его и после 30 лет безупречной службы. Причем, не только в армии, но и на гражданке. Да простят читатели мой цинизм: за последние 5 лет Ми-8 стал попадать в аварии и катастрофы со скоростью 2 ЧП в год. Вроде тут глупо спрашивать, - это много или мало? Но давайте все же разберемся.

Ми-8 - самый массовый в мире двухдвигательный вертолёт! Всего в разных модификациях построено более 12 тысяч экземпляров. С 1965 года и поныне наши Ми-8 летают в 85 страха мира!

По данным Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Фото: предоставлено очевидцем

По данным Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.Фото: предоставлено очевидцем

А теперь обратим взоры на главного соперника нашего Ми-8 - на американский вертолет UH-60 (он же «Черный ястреб»). Он начал выпускаться на 10 лет позже и произведено было всего 4 тысячи таких машин (то есть, в 4 раза меньше). Кстати, наша машина на международном рынке продается по - $12-14 млн за штуку, а американцы толкают свою по цене $21-22 млн.

И если сравнить количество выпущенных в СССР-России Ми-8 и в США - UH-60, то станет совершенно очевидно, что количество аварий и катастроф у нас больше, потому что и вертолетов больше.

Но отодвинем эту математику в сторону и зададимся главным вопросом: какие выводы можно ожидать после «дубля» катастроф Ми-8? Думаю, что когда комиссия Минобороны вместе со следователями и прокурорами придет к окончательному выводу, что тут подвела старая техника, то «вертушки» с просроченным сроком эксплуатации (хотя и хорошо отремонтированные) просто отправят на пенсию. Слишком серьезный сигнал о своем «здоровье» они подают, грохаясь на землю…

Пожарные тушат обломки вертолёта Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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