«Жена заказала его дважды»: По делу об убийстве бизнесмена задержали известного тренера ММА

Видео этого убийства в июне 2019-го несколько дней крутили по ТВ. Уж больно круто все это выглядело для окраины ничем не примечательного поселка между Зеленоградом и Солнечногорском. 60-летний бизнесмен Николай Леонов подошел к черному входу своего торгового центра «Все». Не спеша открыл дверь и вошел. Киллеры ждали его, припарковав в тени здания свой мотоцикл. Один из мужчин в мотоциклетном шлеме кинулся за Леоновым. Несколько выстрелов из пистолета с глушителем (в голову). Через пару секунд убийца уже несся к байку, сидевший за рулем «второй номер» газанул, и они скрылись из виду.

Выглядело это все, как сцена из какого-нибудь фильма «Спрут» про комиссара Катани. Киллер на мотоцикле. Пистолет с глушителем. Убитый бизнесмен…

«Торговый центр» - название, конечно, формальное. Юридическое. Визуально ТЦ «Все» - это небольшая двухэтажка, в которой с трудом умещаются около десятка арендаторов.

И кому же понадобилось убивать локального предпринимателя с таким вот почти киношным эффектом?

ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ

Разумеется, первая версия убийства у следствия была связана с бизнесом. Тем более, что вскоре выяснилось: у убитого Леонова с одним из арендаторов был конфликт. Неужели из-за этого?

Расследование продолжалось почти год. Сегодня в Подмосковье задержали группу мужчин, которые, по версии следствия, причастны к убийству. И да, оно было заказным.

Среди задержанных оказался известный спортсмен. 35-летний Владимир Осия - известный тренер по ММА (смешанным единоборствам), среди его подопечных - несколько чемпионов мира по разным видам единоборств. В 2019-м молодежная сборная России по ММА выиграла чемпионат мира.

И какое же он имеет отношение к убийству?

- На самом деле, следователи довольно быстро выяснили, что заказчицей убийства является жена Николая Леонова, - рассказал корреспонденту сайта kp.ru источник в правоохранительных органах. - Мотив? Наследство. Ее задержали. А дальше предстояло найти исполнителей.

По словам нашего собеседника, женщина, несмотря на наличие различных улик, свою вину не признавала и подельников называть отказывалась.

ПИСТОЛЕТ ХРАНИЛИ ДОМА

На то, чтобы распутать этот клубок, у следователей ушло несколько месяцев. В итоге им удалось выйти на всех участников этой схемы. Оказалось, что в подготовке убийства Леонова помимо супруги участвовали еще пятеро мужчин. Все они задержаны.

- Женщина была близко знакома с тем самым Владимиром Осия, - говорит источник. - Она попросила его найти надежного человека, который мог бы расправиться с ее мужем. Осия нашел. Но чтобы попытка оказалась удачной, в подготовке задействовали еще несколько человек. Они должны были следить за бизнесменом Николаем Леоновым на разных участках и обеспечить отход киллера. Как договаривались, какие суммы были обещаны за эту «работу» - это сейчас выясняется на допросах задержанных.

В Следственном комитете подтверждают, что задержаны пятеро мужчин в возрасте от 32 до 44 лет.

- В квартире одного из подозреваемых нашли предполагаемое орудие преступления - пистолет с глушителем и патроны, а в гараже - тот самый мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Уже в ходе расследования выяснилось, что супруга Николая Леонова за два года до убийства уже пыталась его убить. Тогда она наняла трех отморозков, которые напали на бизнесмена, избив бейсбольными битами.

- Чтобы все выглядело как ограбление, они обчистили карманы своей жертвы, забрав деньги. Но мужчина выжил.

Этих троих, кстати, уже тоже задержали. Пятерым задержанным по делу об убийстве грозит вплоть до пожизненного («убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).