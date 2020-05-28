Александр Цекало – о молодой жене: «Мы с Даришей любим друг друга и занимаемся сексом»

Александр Цекало и его четвертая жена Дарина Эрвин проводят период самоизоляции в США: пара уединилась в своем особняке в Лос-Анджелесе. Супруги зарегистрировали отношения год назад, и с тех пор их жизнь – словно затянувшийся медовый месяц. На карантине 59-летний продюсер осваивает новое для себя дело: снимает проект «Сериаlist» - обзор сериалов. Каждую неделю шоумен будет представлять свой рейтинг хороших зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть. Над проектом Цекало работает вместе со своей 29-летней женой: он в кадре комментирует сериалы, а Дарина то и дело подает голос за кадром, вставляя реплики в монолог мужа.

Александр Цекало делает обзор сериалов. Фото: кадр видео.

Первый обзор уже доступен для просмотра в IGTV аккаунте продюсерской компании Цекало «Среда». Начать его Александр решил небанально, рассказав зрителям о своей семейной жизни.

- Я и моя жена Дариша любим друг друга, - сообщил продюсер. - Мы занимаемся сексом. Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал — это тоже секс. Я хочу рассказать про очень сексуальные сериалы. В них нет эротических сцен, просто они очень круто сделаны.

Во время обзора Дарина за кадром то и дело поправляет мужа, поучая его, как произносится то или иное английское слово. Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. У Дарины состоятельный отчим, который оплатил ей учебу и диплом юриста. Однако девушку всегда манил Голливуд – и она решила стать актрисой. Эрвин закончила курсы актерского мастерства и снималась в массовке. Именно благодаря кинотусовке она и познакомилась с Цекало.

Продюсер и его избранница живут в США.

Александр и его невеста тихо расписались в США прошлой весной. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз. После того, как Цекало женился на Дарине, он практически перестал наведываться в Россию. Его бывшая жена Виктория Галушка и двое детей живут в Москве. С наследниками – 7-летим Мишей и 11-летней Сашей продюсер общается только по видеосвязи.

Рядом с Дариной Александр заметно помолодел и раскрепостился. К слову, сама художница признавалась, что она не любит заниматься домашним хозяйством, зато, по ее словам, у нее масса других достоинств.

- Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели, - сообщила она как-то в соцсети.

К слову, рисовать свои картины Дарина предпочитает без одежды – она работает топлесс.