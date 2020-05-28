2020-05-28T00:13:10+03:00
Звезды

Юлия Барановская рассталась с возлюбленным после двух лет отношений

Многодетная мать впервые рассказала о личной жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Барановская.Юлия Барановская.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Юлия Барановская держит личную жизнь за семью печатями. Телеведущая лишь изредка намекала поклонникам, что у нее есть любимый мужчина и она обязательно сыграет пышную свадьбу. Ведь замужем красавицы ни разу не была, несмотря на то что воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина.

Юлия Барановская дала очень откровенное интервью в эфире шоу "50 вопросов" на YouTube-канале "Макарена". Впервые телеведущая рассказала, что недавно у нее закончился роман. Два с половиной года она встречалась с мужчиной. Возлюбленный был не из мира шоу-бизнеса.

Теперь их пути разошлись. Юлия подчеркнула, что никто не разбивал ей сердце, никто никого не бросал - просто "так случилось". Показывать своих возлюбленных звезда не планирует. Но обещает, что, как только она выйдет за замуж, расскажет об избраннике все.

Телеведущая также рассказала об Андрее Аршавине. "Я всегда его очень любила, он был для меня без изъянов и всего прочего. Я бы оправдала его в любой ситуации", - отметила она.

Так было несколько лет назад. Теперь все в прошлом. Барановская с момента разрыва видела любимого лишь однажды. "Я считаю, что это чудовищно. Я много шагов делала, но игра в одни ворота когда-то же прекращается. Наверное, очень странно, когда ты имеешь троих детей и как минимум три серьезных повода в год, если говорить только о днях рождения, чтобы встретиться, - и не делать этого. Это очень странно", - посетовала она.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна. Телеведущая очень близка с наследниками, посвящает им каждую свободную минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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