2020-05-27T21:38:34+03:00
Наука

Пожары в Сибири отравят Европу: западные ученые напуганы потеплением в России

Из-за аномальной зимы, по прогнозам, тайга будет гореть еще сильнее, чем в прошлом году
Елена ОДИНЦОВА
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В прошлом году в Сибири пожары охватили территорию размером с ГрециюВ прошлом году в Сибири пожары охватили территорию размером с ГрециюФото: Николай ХИЖНЯК
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Прошлогодние катастрофические пожары в Сибири могут повториться. И оказаться еще более катастрофическими. Об этом предупреждает международное деловое издание Bloomberg.

Журналисты напоминают, что в прошлом году в Сибири пожары охватили территорию размером с Грецию. А нынче в России с погодой - вообще непонятно что. Зима была необычно теплой, а в часть регионов и весна принесла аномальную жару. За Полярным кругом в некоторых районах температура оказалась аж на 16 градусов выше нормы. Это очень плохо для северных лесов — там все пересыхает. Поскольку и дождей мало, кое-где пожары начались еще в марте. В мае же число таких очагов только выросло.

И это пугает западных ученых — сезон лесных пожаров на огромной малонаселенной территории оказывается слишком длинным. Что может привести к непредсказуемым последствиям.

Беспокойство на Западе, в частности, вызывают таежные торфяники — при пожарах оттуда высвобождаются огромные запасы углерода, накопленные еще тысячелетия назад.

Как сообщила Bloomberg профессор университета Суонси (Великобритания) Кристина Сантин Нуно, такие выбросы, конечно же, влияют на всю планету.

Проблемы нынче не только с сибирской тайгой. В последний год чего только не горело: дебри Амазонки, Индонезия, Австралия… Миллиарды тонн дополнительных парниковых газов.

Впрочем, исходя из карты, которую публикует Bloomberg, получается, что наиболее серьезная ситуация в связи с глобальным потеплением — у России. На карте отображено превышение средней температуры в апреле 2020 года над средними температурами того же месяца в 1981-2010 годах. Большая часть России, включая самый север, закрашена наиболее интенсивным цветом — разница свыше 5 градусов.

Прогнозы и мнения отечественных специалистов на этот счет противоречивы. Специалисты научно-исследовательского центра ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций действительно опасаются в этом году роста числа пожаров на территории Дальнего Востока и Сибири. Причем в течение всего лета — с июня по август.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждает, что не так уж у нас круто год от года теплеет. На севере России среднегодовая температура воздуха растет на 0,6-0,8 градуса каждые десять лет, в центре страны — на 0,4 градуса, а в Западной Сибири почти или совсем не меняется. Хотя и он не отрицает, что в этом году могут быть серьезные проблемы с пожарами.

Рост среднегодовой температуры за десять лет выглядит так. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Рост среднегодовой температуры за десять лет выглядит так.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КСТАТИ

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Несмотря на все карантины, концентрация парниковых газов в атмосфере растет. И нынешний год может стать самым знойным в истории. Чем нам это грозит (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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