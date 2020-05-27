2020-05-27T20:56:36+03:00
Звезды

У поклонников перехватило дух от вида Алсу в лосинах и обтягивающей майке

Певица впервые рассказала, сколько она сейчас весит
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники постоянно восхищаются внешностью АлсуПоклонники постоянно восхищаются внешностью АлсуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Алсу по праву считается одной из самых эффектных певиц на российской эстраде. Многодетная мама чудесно выглядит и может похвастаться идеальной фигурой. Артистка придерживается классического стиля в одежде - любит утонченные платья и строгие костюмы. Однако на одном из последних фото звезда предстала в необычном для себя образе.

Алсу порадовала поклонников снимком из спортзала. Знаменитость позирует на фоне тренажеров в обтягивающей майке и лосинах. "Спорт - это ну совсем не мое. Каждый раз иду как на каторгу. Но когда вижу результат, это очень мотивирует! Я от природы стройна, но после троих детей, конечно, тело сильно потеряло тонус. Возвращаем все на свои места. Девочки, не теряем надежды!", - обратилась вокалистка к публике.

Новый образ артистки вызвал у публики восторг. Фолловеры обсуждают неувядающую красоту исполнительницы: "Или мне кажется, или Алсу совсем не меняется с годами", "Как же красиво! Аж дух захватывает!", "Какая же вы красивая. И внутренне, и внешне", "Восхищаюсь вами!", "Алсу, вам ожирение не грозит", - пишут почитатели таланта певицы.

alsou_aalsou_a
Мне кажется, я еще никогда не была в такой форме
27288 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Одна из подписчиц поинтересовалась: "Вы в отличной форме. Если не секрет, какой у вас рост и вес?".

Мама двух дочек и сына к удивлению публики сразу ответила: "172 см, 58кг". Чем еще больше вызвала всплеск восхищенных комментариев.

К слову, поклонники постоянно восхищаются внешностью Алсу. Публика с трудом верит, что после третьих родов можно так роскошно выглядеть. Некоторые даже заподозрили певицу в том, что она решилась на пластику. При этом певица не раз опровергала слухи о том, что легла под нож хирурга. Она заявляла, что авторами ее красоты являются мама и папа, поставив точку в обсуждении возможного хирургического вмешательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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