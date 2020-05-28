В Счетной палате рассказали, на сколько лет России хватит нефти и газа
Аудиторы Счетной палаты изучили состояние российских недр и полезных ископаемых в них. Бизнес, связанный с добычей, транспортировкой и использованием сырья приносит российскому бюджету 64% доходов.
Как показывают подсчеты, разведанных запасов нефти нам хватит на 35 лет. При этом, если углубиться в детали, окажется, что 65% запасов составляет трудноизвлекаемое черное золото. Без его учета нефти России хватит всего на 20 лет. А вот газа побольше – минимум на 50 лет.
- Как показал наш анализ, сегодня из 283 видов полезных ископаемых, выявленных в недрах Российской Федерации, добывается только 86, - говорят в Счетной палате. - При всем богатстве и многообразии минерально-сырьевая база России в ее нынешнем состоянии имеет риски стагнации и не может служить драйвером экономического роста.
Проблема в том, что наши недра мало изучены. Среднемасштабным картированием охвачено не больше четверти территории огромной страны. А бизнес не спешит тратиться на разведку запасов. Результаты геологических изысканий, которые все-таки ведутся, компенсируют в лучшем случае 25% выпадающих запасов.
Аудиторы Счетной палаты обращают внимание еще на одну особенность: обладая крупнейшей сырьевой базой, мы покупаем заграницей многие полезные ископаемые. Например, в наших землях лежит примерной четверть мирового запаса редкоземельных металлов, которые нужны для производство высокотехнологичных товаров. Но в России не выстроена производственная цепочка для переработки сырья. Вот и приходится импортировать. Так, в страну завозят 100% используемого здесь марганца, хрома, лития, бериллия и рений. А еще 98% циркония, 95% титана.
- В случае срыва импортных поставок в зоне риска окажутся предприятия черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса и авиакосмической отраслей, судостроения, медицины, - предупреждают в Счетной палате.
Сколько стоят российские недра:
Газ – 9,2 трлн долларов
Уголь и сланцы – 6,7 трлн
Нефть и конденсат – 4,5 трлн
Прочие полезные ископаемые – 4,2 трлн
Черные металлы – 1,9 трлн
Цветные и редкие металлы – 1,8 трлн
Благородные металлы и алмазы – 272 млрд
Уран – 4 млрд
Доля России в мировых запасах полезных ископаемых:
Газ – 20%
Железо – 13%
Уголь – 11%
Цинк – 11%
Нефть – 6%
Свинец – 5%
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ИСТОЧНИК KP.RU
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