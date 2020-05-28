В Счетной палате рассказали, на сколько лет России хватит нефти и газа

Аудиторы Счетной палаты изучили состояние российских недр и полезных ископаемых в них. Бизнес, связанный с добычей, транспортировкой и использованием сырья приносит российскому бюджету 64% доходов.

Как показывают подсчеты, разведанных запасов нефти нам хватит на 35 лет. При этом, если углубиться в детали, окажется, что 65% запасов составляет трудноизвлекаемое черное золото. Без его учета нефти России хватит всего на 20 лет. А вот газа побольше – минимум на 50 лет.

- Как показал наш анализ, сегодня из 283 видов полезных ископаемых, выявленных в недрах Российской Федерации, добывается только 86, - говорят в Счетной палате. - При всем богатстве и многообразии минерально-сырьевая база России в ее нынешнем состоянии имеет риски стагнации и не может служить драйвером экономического роста.

Проблема в том, что наши недра мало изучены. Среднемасштабным картированием охвачено не больше четверти территории огромной страны. А бизнес не спешит тратиться на разведку запасов. Результаты геологических изысканий, которые все-таки ведутся, компенсируют в лучшем случае 25% выпадающих запасов.

Аудиторы Счетной палаты обращают внимание еще на одну особенность: обладая крупнейшей сырьевой базой, мы покупаем заграницей многие полезные ископаемые. Например, в наших землях лежит примерной четверть мирового запаса редкоземельных металлов, которые нужны для производство высокотехнологичных товаров. Но в России не выстроена производственная цепочка для переработки сырья. Вот и приходится импортировать. Так, в страну завозят 100% используемого здесь марганца, хрома, лития, бериллия и рений. А еще 98% циркония, 95% титана.

- В случае срыва импортных поставок в зоне риска окажутся предприятия черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса и авиакосмической отраслей, судостроения, медицины, - предупреждают в Счетной палате.

Сколько стоят российские недра:

Газ – 9,2 трлн долларов

Уголь и сланцы – 6,7 трлн

Нефть и конденсат – 4,5 трлн

Прочие полезные ископаемые – 4,2 трлн

Черные металлы – 1,9 трлн

Цветные и редкие металлы – 1,8 трлн

Благородные металлы и алмазы – 272 млрд

Уран – 4 млрд

Доля России в мировых запасах полезных ископаемых:

Газ – 20%

Железо – 13%

Уголь – 11%

Цинк – 11%

Нефть – 6%

Свинец – 5%

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