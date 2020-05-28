"Вышла водички попить и грохнулась": Лидия Федосеева-Шукшина не может ходить и лежать

Лидия Федосеева-Шукшина в последнее время испытывает большие проблемы со здоровьем. Причиной тому является не только почтенный возраст актрисы, но и стресс, который переживает вдова Василия Шукшина.

В настоящее время Лидия Федосеева-Шукшина живет с младшей дочерью Ольгой. 81-летней звезде кино трудно заботиться о себе. Дело в том, что недавно Лидия Николаевна потеряла сознание. Травма не позволила ей увидеться с внучкой Анной Трегубенко.

Актриса перенервничала из-за скандала с квартирой. Федосеева-Шукшина захотела пить. Ранним утром она вышла из спальни, ей удалось дойти до кухни, а затем ноги актрисы подкосились.

Ольга прибежала на шум и стала приводить маму в чувство. Ей даже пришлось вызывать "скорую".

"В семь утра вышла водички попить, ступила на кухню и грохнулась. Упала прямо на копчик. Ходить не могу, лежать не могу, стоять не могу, сидеть не могу. Вот такой ушиб сильный. Сзади все болит", - рассказала Лидия Николаевна в телефонном разговоре с внучкой Анной.

Ольга считает, что мать слегла из-за махинаций Бари Алибасова с ее квартирой. "Я официально представляю мамину точку зрения. Она уверяет, что квартиру не дарила", - заявила женщина в эфире программы "Пусть говорят".

Напомним, скандал из-за жилплощади разразился в апреле 2020 года. В сентябре 2019 года артистка переписала на певца квартиру в Новой Москве. "Я раздарила все квартиры. Я нездорова, сердце, диабет. Бари Алибасову я написала завещание. Мы договорились, что это отойдет ему, а он оставит это нашим двойняшкам. Это имущество в Новой Москве, там церквушечка рядом", - признавалась Лидия Николаевна в интервью Лере Кудрявцевой. Позже стало известно, что 71-летний Бари Каримович переоформил апартаменты на своего помощника. Продюсер группы "На-На" объяснил это вынужденной мерой. Мол, слишком много налогов приходится платить за жилье. Но в ближайшем будущем шоумен, по его словам, планирует снова зарегистрировать собственность на себя.