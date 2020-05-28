2020-05-28T22:48:34+03:00
Звезды

"Вышла водички попить и грохнулась": Лидия Федосеева-Шукшина не может ходить и лежать

Знаменитая актриса потеряла сознание перед встречей с внучкой Анной Трегубенко
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В настоящее время Лидия Федосеева-Шукшина живет с младшей дочерьюВ настоящее время Лидия Федосеева-Шукшина живет с младшей дочерьюФото: Анатолий МЕЛИХОВ
Изменить размер текста:

Лидия Федосеева-Шукшина в последнее время испытывает большие проблемы со здоровьем. Причиной тому является не только почтенный возраст актрисы, но и стресс, который переживает вдова Василия Шукшина.

В настоящее время Лидия Федосеева-Шукшина живет с младшей дочерью Ольгой. 81-летней звезде кино трудно заботиться о себе. Дело в том, что недавно Лидия Николаевна потеряла сознание. Травма не позволила ей увидеться с внучкой Анной Трегубенко.

Актриса перенервничала из-за скандала с квартирой. Федосеева-Шукшина захотела пить. Ранним утром она вышла из спальни, ей удалось дойти до кухни, а затем ноги актрисы подкосились.

Ольга прибежала на шум и стала приводить маму в чувство. Ей даже пришлось вызывать "скорую".

"В семь утра вышла водички попить, ступила на кухню и грохнулась. Упала прямо на копчик. Ходить не могу, лежать не могу, стоять не могу, сидеть не могу. Вот такой ушиб сильный. Сзади все болит", - рассказала Лидия Николаевна в телефонном разговоре с внучкой Анной.

Ольга считает, что мать слегла из-за махинаций Бари Алибасова с ее квартирой. "Я официально представляю мамину точку зрения. Она уверяет, что квартиру не дарила", - заявила женщина в эфире программы "Пусть говорят".

Напомним, скандал из-за жилплощади разразился в апреле 2020 года. В сентябре 2019 года артистка переписала на певца квартиру в Новой Москве. "Я раздарила все квартиры. Я нездорова, сердце, диабет. Бари Алибасову я написала завещание. Мы договорились, что это отойдет ему, а он оставит это нашим двойняшкам. Это имущество в Новой Москве, там церквушечка рядом", - признавалась Лидия Николаевна в интервью Лере Кудрявцевой. Позже стало известно, что 71-летний Бари Каримович переоформил апартаменты на своего помощника. Продюсер группы "На-На" объяснил это вынужденной мерой. Мол, слишком много налогов приходится платить за жилье. Но в ближайшем будущем шоумен, по его словам, планирует снова зарегистрировать собственность на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Федосеева-Шукшина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп назвал условие, при котором удалил бы свой аккаунт в Twitter
Умер Сергей Мохнаткин, оппозиционер и журналист
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении
США изобрели новый способ авиабомбежек
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч
Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции
Немного «волшебства»: в Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из сказок
Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании
Спустя пять лет Порошенко вновь стал долларовым миллиардером
В Швейцарии разрешат работу проституток, но в безопасных позах и перчатках
Поставщик рассказал, почему некоторые регионы отказались от закупок российских аппаратов ИВЛ
Какие магазины откроются с 1 июня 2020 года в Москве: торговые центры будут работать частично
Детский омбудсмен Кузнецова родила седьмого ребенка
Группа Би-2 избавит от депрессии
В ООН предсказали сроки восстановления международного туризма в 2020 году
В Латвии противники строительства здания спецслужб выстроились в "живую цепь"
Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции
Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на май 2021 года
Стало известно, когда во Франции вновь откроются плажи и кафе
Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходы
Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции
Евросоюз продлил санкции против Сирии на год
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет
"Нам еще ждать и ждать": Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сеть
Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"