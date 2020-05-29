Стилист программы «Модный приговор» рассказала, какие стрижки и цвета будут в моде после снятия самоизоляции

С 1 июня открывают непродовольственные магазины, химчистки, автосалоны, но пока непонятно, когда же разрешат работу салонов красоты. Тем не менее индустрия красоты очень ждет открытия. Не терпится и клиентам:

— Наши женщины и мужчины привыкли быть красивыми: тяжело два месяца смотреть на себя неопрятного, — говорит художник-модельер парикмахерского искусства, стилист Недели моды в Москве и программы «Модный приговор» Татьяна Колотвина.

Некоторые салоны закроют после карантина: не потянули аренду и кредиты. Кому-то удалось договориться с владельцами помещений об отмене платы. Салончики, у которых выкуплены помещения на первых этажах, продолжат работу.

Тайны из полулегального бизнеса парикмахеров Татьяна делать не стала:

— Некоторые втихую ходили стричь клиентов. В поисковиках выросли запросы «как и где подстричься». Мастера выезжали на дом в полной экипировке, практически салон красоты на дому. Плюс защитные средства — маска, антисептик, — делится мастер.

Не знаю, как насчёт салона, а корреспондента «Комсомольской правды» Павла Клокова постриг бодрый киргизский парень Азамат. И, заметьте - практически без подручных средств. Исключительно силой ножниц и пальцев (даже пшикалку забыл).

СТЕРИЛЬНО, КАК В БОЛЬНИЦЕ

Стилист считает, что ходить в парикмахерские после снятия ограничений безопасно.

— В салоне и без этого стерильно, как в больнице. Работаем с биоматериалами — волосами. Ты не знаешь, с чем к тебе приходит клиент. Мытье полов, фильтрация воздуха, обработка УФ-лампой всегда была. Сейчас добавятся дистанция, маски. Возможно, защитные костюмы. В них не так уж ужасно.

Роста цен эксперт не предрекает. По крайней мере, в жилых кварталах, где большая конкуренция.

— Если повышение и будет, то незначительным. Салоны красоты могут поднять аренду места мастерам. Первое время изменятся клиентские потоки. Те, кто стригся возле работы, будут искать мастера у дома. Уже сейчас у парикмахеров есть лист ожидания для клиентов. Люди записываются, даже выбирают даты и время.

УДИВЛЯТЬ БУДУТ КЛИЕНТЫ

За месяцы изоляции мастера пошли обучаться на онлайн-курсы, чтобы выйти в мир с новыми навыками. Но удивлять будут не стилисты, а сами клиенты. В бой шли бытовые ножницы и залежавшиеся машинки.

— Предстоит работа над ошибками клиентов. Многие красились сами, пытались стричься. Люди не знают правильной формы. Главным запросом будет: сделать стрижку, окрашивание из того, что есть. Жду сложные случаи. На улице я вижу блондинок с отросшими корнями. Когда длина не маскировалась дольше двух месяцев, сложно покрасить, — считает Татьяна Колотвина.

Попытки стричься самостоятельно мастер считает безопасными. Травмировать волосы неправильным срезом не выйдет. Специалист призывает дам быть аккуратнее с окрашиваем. Поддерживать цвет стоит, но обесцвечивание, создание холодных блондов, выходов из черного в белый надо доверить профессионалам.

Уже сейчас у парикмахеров есть лист ожидания для клиентов.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

БУНТАРСКОЕ КАРЕ И ПРИРОДНЫЕ ЦВЕТА

Стилист призывает смотреть на изоляцию с положительной стороны:

— Отросли волосы, можно сделать новую форму. Если клиенту раньше не хватало терпения, например, отпустить челку, то за время самоизоляции волосы удлинились на 5-6 сантиметров. Так что из короткой стрижки можно сделать вариации каре, боб-каре.

Пик работы мастеров наступает, когда клиент снимает шапки. Люди падают в кресло парикмахера в весеннем настроении и выдают: «Давай что-нибудь новенькое!» В этом году тепло совпало с самоизоляцией. Поэтому вдохновенно просить мастера будут с опозданием на пару месяцев.

— Людям захочется чего-нибудь легкомысленного. В стране серьезная ситуация, тяжелые новости: в пику им хочется праздника, беззаботности.

В тренде легкие и объемные стрижки. Текстуры, которые дадут интересный объем наверху. Игривые с рваными концами, удлиненными челками. В цветах актуальны природные, естественные. Блонд будет похож на белый с легким оттенком либо пшеничный, бежевый, цвет белого песка. Натуральный цвет легче поддержать, если будет вторая волна самоизоляции — люди будут осторожничать.

— Экстравагантные цвета — красный, рыжий, фиолетовый, синий — тоже останутся, но такие делают только люди с определенным характером. Однако в спокойные природные оттенки будут добавлять интересные техники цвета — яркие пряди внутри формы. Например, блики красного. Будут подсвечивать основной цвет яркой аурой, переливами.

После снятия изоляции сохранится тенденция отрезать длину на линию каре. Элемент бунтарства — отрезать длинные волосы в короткую текстурную стрижку. Хотя мода началась до карантина и после не прекратится.

А ЧТО МУЖИКИ

На самоизоляции многие стриглись под машинку. Татьяна отмечает, что, если сами стригут себя, то снимают макушку и затылок, а лицо не трогают. Мастерам надо будет возвращать дымчатые, плавные переходы от коротких к длинным волосам.

— Мужчины более консервативны. Те, кто за классическую форму, оставят. Если это творческая личность, то вариант - попробовать стрижки фейд: выбритые в ноль виски и плавный переход на обильную длинную верхнюю часть. У кого-то отросла длинная челка, которую теперь можно укладывать. Будет с чем работать!

Многие обладатели бороды вынуждены были ее сбрить: орудовать машинкой умеют не все, да и маску носить неудобно. Но мода на растительность на лице не ушла. Поэтому парни вновь будут отпускать щетину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стриги, Азамат, стриги: Как я во время карантина вызвал на дом парикмахера

Корреспондент «КП» решил не терять человеческий облик на самоизоляции и воспользоваться новой услугой (подробности)

Почему заводам в Москве работать можно, а парикмахерским – нет

Как я тайно подстригся, ибо ходить заросшим сил не было совсем (подробности)