Жена Вера Новикова требует у Сергея Жигунова последнюю квартиру

В начале мая стало известно, что Сергей Жигунов отсудил у жены Веры Новиковой одну из квартир. Официально свой развод супруги пока не оформили, но несколько месяцев назад, судя по всему, начали подготовку к этому процессу. И, судя по всему, Новикова не намерена уступать Жигунову.

В конце прошлого года в Останкинский суд Москвы поступил иск от Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве. Однако, суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова, отказав в удовлетворении требований женщины. И вот на днях стало известно, что Вера Семеновна донесла необходимые документы. Законная супруга требует у Сергея последнюю из оставшихся у него московских квартир. Новое рассмотрение дела состоится 16 июня.

Но это не все беды Сергея Викторовича. О том, что финансы актера поют романсы, известно давно. У "гардемарина" многомиллионные долги, которые он не может погасить больше пяти лет. Недавно Жигунову пришлось расстаться с новой порцией недвижимости во Владимирской области - он лишился дома, участка, бани и гаража.

Также он оспаривает в суде сделку по апартаментам на Мосфильмовской улице. Жилплощадь была реализована в счет долга на публичных торгах, однако, актер считает, что ее продали по невыгодной цене - на 25% ниже рыночной стоимости.

В итоге актер подал иск против судебного пристава, который арестовал его личные вещи в апартаментах на той самой Мосфильмовской. В описи личного имущества Сергея 45 личных вещей - среди них гарнитур, компьютеры, принтер, стол и многое другое, передает "СтарХит".

По словам звезды сериала "Моя прекрасная няня", разрешения на вход в квартиру он никому не давал, а часть вещей вовсе принадлежали не ему. Потому он требует аннулировать решение Останкинского суда.

Несмотря на плачевное финансовое положение, в личной жизни у Жигунова все прекрасно. Подле него находится любимая женщина Виктория Ворожбит. Она готова разделить с избранником все радости и горести. Более того, женщина ради Сергеия Викторовича встает в пять утра, чтобы сопроводить его на рыбалку. Парочка коротает дни и ночи на даче в усадьбе Абрамцево. Кстати, у "копии Заворотнюк" тоже проблемы. Бывший муж после развода добился ареста ее квартиры в Находке и автомобиля.

Напомним, Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году. В 2007-м они развелись после того, как артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Спустя два года Сергей и Вера вновь поженились. Но последние месяцы Жигунова стали замечать в компании Виктории Ворожбит, которая удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк. Тогда же и появились слухи, что актер снова бросил 61-летнюю супругу теперь уже ради копии бывшей возлюбленной.