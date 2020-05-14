2020-05-14T01:05:12+03:00
Звезды

Сергей Жигунов познакомил красавицу-любовницу с мамой

Виктория Ворожбит как две капли воды похожа на Анастасию Заворотнюк
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Жигунов познакомил красавицу-любовницу с мамойСергей Жигунов познакомил красавицу-любовницу с мамойФото: Борис КУДРЯВОВ
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Друг Сергея Жигунова подтвердил курсирующие в последнее время слухи о том, что "гардемарин" расстался с супругой Верой Новиковой, которую уже ранее оставлял ради Анастасии Заворотнюк. Только на этот раз у 57-летнего артиста случился роман с красавицей Викторией Ворожбит. Эффектную шатенку называют копией "прекрасной няни".

Новая пассия Сергея Жигунова поразительно похожа на его бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. Когда-то за бурным романом актеров следила вся страна.

Теперь же Виктория Ворожбит и артист публикуют в соцсетях фотографии с одинаковыми локациями и местом жительства. Не так давно они провели неделю в архангельской глуши. А на днях вернулись в усадьбу в селе Абрамцево. Это место Сергей Викторович просто обожает.

Сосед "гардемарина", академик Российской академии Художеств Сергей Заграевский подтвердил новый роман друга. Более того, по словам мужчины, актер познакомил новую любовницу со своей мамой Галиной Ивановной.

vikavorozhbitvikavorozhbit
Виктория Ворожбит смогла завладеть сердцем Сергея Жигунова
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"Я слышал, что с Верой он все-таки расстался. Сейчас у него новая любовь. Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме", - цитирует его Собеседник.Ru. Заграевский пожелал товарищу счастья.

Напомним, Сергей Жигунов до сих пор женат на актрисе Вере Новиковой. Они поженились в 1985 году, но в 2007-м развелись после того, как артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. В 2009 году Сергей и Вера вновь поженились. Но недавно Жигунова стали замечать в компании Виктории Ворожбит, которая удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк. Тогда же и появились слухи, что актер снова бросил 61-летнюю супругу теперь уже ради копии бывшей возлюбленной.

Артист и его новая пассия соблюдают режим самоизоляции в загородной усадьбе. Они делятся одинаковыми снимками и показывают домашнего любимчика - кота Пыню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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