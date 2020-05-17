"Удовольствие сомнительное": копия Завортнюк встает ради Сергея Жигунова в пять утра

За романом Сергея Жигунова и его новой возлюбленной Виктории Ворожбит с замиранием сердца следит вся страна. Ради эффектной шатенки, которая как две капли воды похожа на бывшую пассию артиста Анастасию Заворотнюк, "гардемарин" бросил 61-летнюю супругу Веру Новикову. Сейчас артист и его избранница коротают дни и ночи в усадьбе Абрамцево.

Похоже, 57-летний Сергей Жигунов обрел счастье с 48-летней Викторией Ворожбит. Эффектную шатенку называют копией "прекрасной няни". Артист не так давно познакомил пассию со своей мамой Галиной Ивановной.

Ради актера женщина встает ни свет, ни заря - стремится разделять увлечение природой своего избранника. Вместе с Сергеем она решила отправиться на утренний клев на озеро.

"Рыбалка в пять утра - удовольствие сомнительное. Зато в девять ты уже пропитан свежим воздухом от кроссовок до кончика капюшона, обласкан утренним солнцем и совершенно свободен", - рассказала поклонникам Виктория.

vikavorozhbit Рыбалка в пять утра - удовольствие сомнительное

По ее словам, после рыбалки она с чистой совестью может поспать. "Воскресенье все-таки", - добавила красавица.

А недавно Ворожбит жаловалась на проблемы самоизоляции. "Стараемся не толстеть (про похудение не заикаюсь уже). Ценим то, что вокруг, находим хорошее в каждом дне и благодарим за это. Например, завтракать на воздухе - бесценно", - писала женщина.

О том, что Сергей и Виктория давно живут вместе, стало известно благодаря схожим снимкам, которые они публикуют в блогах. Недавно влюбленные побывали в глухой архангельской деревне. Они любовались местными пейзажами, рыбачили и отдыхали от московской суеты.

vikavorozhbit Сохраняем спокойствие, стараемся не толстеть

Напомним, Сергей Жигунов до сих пор женат на актрисе Вере Новиковой. Они поженились в 1985 году, но в 2007-м развелись после того, как артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. В 2009 году Сергей и Вера вновь поженились.