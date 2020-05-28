28 Май 2020 2020-05-28T16:44:21+03:00

Расписание прогулок в Москве с 1 июня 2020 года представят в виде интерактивной карты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 1 по 14 июня 2020 года в Москве две недели в виде эксперимента будет действовать «Прогулочный режим». Узнать расписание прогулок москвичи смогут при помощи интерактивной карты, которую можно будет посмотреть на сайте на mos.ru в пятницу, 29 мая.

В московском департаменте информационных технологий уточнили, что прогулки жителей столицы будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, заявили власти столицы.

«Группы обозначаются цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого дома, а также напоминание о времени прогулок - с 09:00 до 21:00», - передает ТАСС сообщение в пресс-службе столичного департамента.

Как писал сайт kp.ru, режим прогулок будет действовать по графику, который будет устанавливать время, когда жители домов могут выходить на прогулки. Кроме того, будет действовать определенные ограничения. Например, установлен рекомендуемый радиус прогулки в 2 км от места проживания

ИСТОЧНИК KP.RU