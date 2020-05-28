2020-05-28T16:44:21+03:00
Общество

Расписание прогулок в Москве с 1 июня 2020 года представят в виде интерактивной карты

Прогулки москвичей будут организованы по месту их регистрации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Расписание прогулок в Москве с 1 июня 2020 года представят в виде интерактивной картыРасписание прогулок в Москве с 1 июня 2020 года представят в виде интерактивной картыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 по 14 июня 2020 года в Москве две недели в виде эксперимента будет действовать «Прогулочный режим». Узнать расписание прогулок москвичи смогут при помощи интерактивной карты, которую можно будет посмотреть на сайте на mos.ru в пятницу, 29 мая.

В московском департаменте информационных технологий уточнили, что прогулки жителей столицы будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, заявили власти столицы.

«Группы обозначаются цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого дома, а также напоминание о времени прогулок - с 09:00 до 21:00», - передает ТАСС сообщение в пресс-службе столичного департамента.

Как писал сайт kp.ru, режим прогулок будет действовать по графику, который будет устанавливать время, когда жители домов могут выходить на прогулки. Кроме того, будет действовать определенные ограничения. Например, установлен рекомендуемый радиус прогулки в 2 км от места проживания

ИСТОЧНИК KP.RU

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Расписание прогулок в Москве с 1 июня 2020 года представят в виде интерактивной карты
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