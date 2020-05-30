Кристина Асмус: «Благодаря изоляции мы переехали в простенький загородный дом в четыре этажа недалеко от Рублевки»
Регламентированные прогулки разрешили с 1 июня, а пока российские актеры томятся на самоизоляции и силятся преодолеть венец бесславия. Без внимания, публичности и медийных взрывов им сложно. Поэтому литератор Александр Цыпкин, воспользовавшись ситуацией, опрашивает знаменитостей на карантине и выкладывает беседы в соцсети. Исключением не стала и темпераментная актриса Кристина Асмус, рассказавшая много интересного.
ПРО НОВЫЙ ДОМ
«За многое можно быть благодарной карантину. Если бы не он, мы бы не переехали в новый дом. Простенький такой, в четыре этажа, недалеко от Рублевки. Лифта нет. Деревянная лестница. Думаете, на дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так — все, что зарабатывает Гарик, общее. Все, что зарабатываю я, — мое».
ПРО ИЗОЛЯЦИЮ
«Я очень лениво провожу карантин. Несмотря на то, что снимаю видосики, выхожу в прямой эфир, активно веду инстаграм. Все равно много лежу, сплю, ем. Даже готовить лениво. Я думала, что использую это время на общение с теми, с кем не успевала общаться. Наконец-то позвоню всем своим бабушкам и дедушкам, старым друзьям. Но нет. То ли нам не о чем разговаривать, то ли еще что, но я не так много общаюсь с друзьями, как планировала.
ПРО МАТ
«А еще я на изоляции стала реже материться. Потому что обычно часто матерюсь. Даже Гарик — Гарик, который сам много матерится! — делал мне замечания. При нем стараюсь сдерживаться. При детях не ругаюсь. Но однажды, когда Насте (дочери) было три года, мы разговаривали с подругой, и я случайно произнесла *** (рифма к слову сядь). Зависла пауза. После чего Настя демонстративно закрыла уши и громко сказала: «Мама, я ничего не слышу! В этот момент я осознала, что дочь все понимает»
ПРО АЛКОГОЛЬ
«До 29 лет я очень скучно жила. Потом два с половиной года я попивала. Это было веселое, прекрасное время. А в прошлом году съездила на прекрасный кинофестиваль, ужасно напилась в прекрасной компании. На следующий день мне было очень плохо. И с тех пор я ни в Новый год, ни в день рождения даже нюхать не могу. Алкоголь в смысле. Думала, что на самоизоляции развяжусь, но нет».
ПРО МУЖА — ГАРИКА ХАРЛАМОВА
«Говорят, что за время карантина отношения или улучшаются, или наоборот. Якобы семейные адвокаты потирают ручки. Я могу сказать, что наши с Гариком отношения остались на том же уровне. Мы видимся не каждый день. Он снимает эфиры Comedy Club и еще что-то в одной комнате, я — в другой. Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника. В магазин ходит Гарик.
Мы разные во всем — в ценностях, во взглядах на жизнь, воспитание ребенка, работу, заработки и траты. Мы похожи только в самоиронии и вкусах к еде — любим вредное, острое, калорийное и побольше. Гарик не парится, а я постоянно сижу на диетах. А еще мы не любим быть зависимыми, ничего просить, и оба против хайпа».
ПРО ПОСТЕЛЬНУЮ СЦЕНУ С САШЕЙ ПЕТРОВЫМ (ФИЛЬМ «ТЕКСТ»)
«Если человек вступает в отношения с актрисой, он предполагает подобный вариант развития событий — поцелуи, романтические линии, постельные сцены. Касательно «Текста», эта сцена была написана в сценарии, она абсолютно творчески мотивирована. И без нее — никуда. Мой муж умеет отделять личную жизнь от творчества, и у нас не было никаких проблем на этой почве. Я не за то, чтобы предпочитать карьеру муж — я за то, чтобы разговаривать на эту тему и находить компромисс. Если муж запретит сниматься в хорошем кино у хорошего режиссера, особенно если постельная сцена оправдана, — это странно».
Эта сцена была написана в сценарии, она абсолютно творчески мотивирована
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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