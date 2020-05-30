Кристина Асмус: «Благодаря изоляции мы переехали в простенький загородный дом в четыре этажа недалеко от Рублевки»

Регламентированные прогулки разрешили с 1 июня, а пока российские актеры томятся на самоизоляции и силятся преодолеть венец бесславия. Без внимания, публичности и медийных взрывов им сложно. Поэтому литератор Александр Цыпкин, воспользовавшись ситуацией, опрашивает знаменитостей на карантине и выкладывает беседы в соцсети. Исключением не стала и темпераментная актриса Кристина Асмус, рассказавшая много интересного.

ПРО НОВЫЙ ДОМ

asmuskristina Ты! Да, да, ты! Который сейчас читает этот текст. Хорошего тебе дня! )))

«За многое можно быть благодарной карантину. Если бы не он, мы бы не переехали в новый дом. Простенький такой, в четыре этажа, недалеко от Рублевки. Лифта нет. Деревянная лестница. Думаете, на дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так — все, что зарабатывает Гарик, общее. Все, что зарабатываю я, — мое».

asmuskristina С Днём рождения, уникальный человек. Спасибо вселенной за нашу встречу. Я люблю тебя

ПРО ИЗОЛЯЦИЮ

«Я очень лениво провожу карантин. Несмотря на то, что снимаю видосики, выхожу в прямой эфир, активно веду инстаграм. Все равно много лежу, сплю, ем. Даже готовить лениво. Я думала, что использую это время на общение с теми, с кем не успевала общаться. Наконец-то позвоню всем своим бабушкам и дедушкам, старым друзьям. Но нет. То ли нам не о чем разговаривать, то ли еще что, но я не так много общаюсь с друзьями, как планировала.

ПРО МАТ

asmuskristina Моя безграничная любовь!!

«А еще я на изоляции стала реже материться. Потому что обычно часто матерюсь. Даже Гарик — Гарик, который сам много матерится! — делал мне замечания. При нем стараюсь сдерживаться. При детях не ругаюсь. Но однажды, когда Насте (дочери) было три года, мы разговаривали с подругой, и я случайно произнесла *** (рифма к слову сядь). Зависла пауза. После чего Настя демонстративно закрыла уши и громко сказала: «Мама, я ничего не слышу! В этот момент я осознала, что дочь все понимает»

ПРО АЛКОГОЛЬ

asmuskristina Спасибо вам за поздравления!!!! Вы потрясающие!!!! Всем любовь посылаю!

«До 29 лет я очень скучно жила. Потом два с половиной года я попивала. Это было веселое, прекрасное время. А в прошлом году съездила на прекрасный кинофестиваль, ужасно напилась в прекрасной компании. На следующий день мне было очень плохо. И с тех пор я ни в Новый год, ни в день рождения даже нюхать не могу. Алкоголь в смысле. Думала, что на самоизоляции развяжусь, но нет».

ПРО МУЖА — ГАРИКА ХАРЛАМОВА

«Говорят, что за время карантина отношения или улучшаются, или наоборот. Якобы семейные адвокаты потирают ручки. Я могу сказать, что наши с Гариком отношения остались на том же уровне. Мы видимся не каждый день. Он снимает эфиры Comedy Club и еще что-то в одной комнате, я — в другой. Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника. В магазин ходит Гарик.

Мы разные во всем — в ценностях, во взглядах на жизнь, воспитание ребенка, работу, заработки и траты. Мы похожи только в самоиронии и вкусах к еде — любим вредное, острое, калорийное и побольше. Гарик не парится, а я постоянно сижу на диетах. А еще мы не любим быть зависимыми, ничего просить, и оба против хайпа».

asmuskristina Так, с сегодняшнего понедельника я начинаю соблюдать дистанцию от холодильника )))) Хотя бы пару часов И подходить строго в маске

ПРО ПОСТЕЛЬНУЮ СЦЕНУ С САШЕЙ ПЕТРОВЫМ (ФИЛЬМ «ТЕКСТ»)

«Если человек вступает в отношения с актрисой, он предполагает подобный вариант развития событий — поцелуи, романтические линии, постельные сцены. Касательно «Текста», эта сцена была написана в сценарии, она абсолютно творчески мотивирована. И без нее — никуда. Мой муж умеет отделять личную жизнь от творчества, и у нас не было никаких проблем на этой почве. Я не за то, чтобы предпочитать карьеру муж — я за то, чтобы разговаривать на эту тему и находить компромисс. Если муж запретит сниматься в хорошем кино у хорошего режиссера, особенно если постельная сцена оправдана, — это странно».

Эта сцена была написана в сценарии, она абсолютно творчески мотивирована

КСТАТИ

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