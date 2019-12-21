2019-12-21T14:19:18+03:00
Звезды

"Кристина с самого начала знала, на что идет": всплыли неожиданные факты об Асмус и Харламове

Актерская профессия вынуждает быть готовым ко всему
Ольга ЛИБГАРДТ
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Скандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больно ударил по ней и ее супругу Гарику Харламову.Скандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больно ударил по ней и ее супругу Гарику Харламову.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Этот год выдался тяжелым для Кристины Асмус. После выхода на экраны фильма "Текст" актрису буквально затравили хейтеры. Досталось и ее мужу Гарику Харламову. Злые языки даже поговаривали, что артисты находятся на грани развода. Меж тем режиссер скандальной картины Клим Шипенко раскрыл неизвестные детали работы над лентой, а также рассказал неожиданные факты об Асмус.

Актерская профессия вынуждает быть готовым ко всему. Ради заветной роли артисты многим жертвуют. Как рассказал режиссер фильма "Текст" Клим Шипенко, изначально он не рассматривал Кристину Асмус на главную роль. Она сама выразила желание участвовать в кастинге.

"Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась", - поведал постановщик в эфире YouTube-шоу "Морозова хочет знать".

Шипенко добавил, что актриса, согласившись сыграть в откровенной сцене, должна была понимать, что на нее набросятся с критикой. При этом он отметил, что негативная реакция публики вызвана российским менталитетом. "На Западе к подобным сценам нормальное отношение. В этом плане нам следует обратить внимание на Европу", - посоветовал режиссер.

По его словам, Гарик Харламов не стал возражать против съемок, прекрасно понимая, насколько для избранницы важен этот проект. "Я познакомился с ним мельком только недавно. Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, в которые мне вмешиваться не стоит", - подчеркнул Клим.

Меж тем ему непонятно, почему все обсуждают именно Асмус, забывая, что на съемочной площадке был еще и Ваня Янковский. "Ему было не комфортно, да и мне тоже... Сцена была сложной", - рассказал режиссер. Он добавил, что тот хайп, который поднялся вокруг картины, в итоге помог ей окупиться в прокате.

Напомним, скандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больно ударил по ней и ее супругу Гарику Харламову. Завистники не давали им прохода. Кристине угрожали расправой. А на Гарика сыпались оскорбления. Актриса даже сообщала, что в интернете действует целая группа, которая ей угрожает. Злопыхатели обвинили девушку в излишней развращенности и принялись писать ее супругу, называя его "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. Кристина в ответ поблагодарила Харламова. Впрочем, звезда добавила, что хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.

Кстати, не так давно стало известно, что на самом деле происходило в откровенных кадрах с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского. Для съемки, как выяснилось, использовали специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга. "В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное - игра актеров", - заявила продюсер Ольга Леснова.

Кристина Асмус: про хейт после "Текста", реакцию Харламова и проблемы в семье.Актрисе сейчас нелегко

ИСТОЧНИК KP.RU

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