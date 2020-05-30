Гражданские беспорядки в Миннеаполисе из-за убийства Джорджа Флойда: прямая трансляция

В Миннесоте уже двое суток не прекращаются акции протеста, которые переросли в погромы и стычки с полицией. Все началось со смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Он погиб во время задержания, в убийстве подозревают одного из офицеров полиции.

Протесты в Миннеаполисе против полицейского произвола: прямая трансляция.В американском Миннеаполисе продолжаются уличные беспорядки. Так люди протестуют против полицейского произвола. Поводом для них бунта стала гибель чернокожего Джорджа Флойда во время задержания

Мотивом преступления многие считают расизм. У задержанного не было при себе оружия и он не сопротивлялся, сообщили очевидцы, на глазах которых произошло убийство.

Смерть Флойда подтолкнула жителей Миннеаполиса выйти на улицы с требованиями справедливости, равного отношения к людям разной национальности и разного цвета кожи. Но вскоре толпа стала неуправляемой, провокационные крики одних заряжали остальных - начались погромы магазинов, банков, участники акции поджигали автомобили, бросали в полицейских "коктейли Молотова", в ход шло оружие - погибли уже два человека: один участник протестов, другой - сотрудник службы безопасности.

- Мы понимаем, что катализатором этого была Миннесота. Но только 20 процентов протестующих являются миннесотцами, а около 80 процентов - прибыли из других регионов,- сказал губернатор Миннесоты Тим Уолз, его слова приводит CNN.

Президент Дональд Трамп заявил, что протестующие не имеют отношения к Флойду и являются провокаторами.