"Все видно!": Екатерина Климова в шелковой майке сразила наповал

Екатерину Климову по праву называют одной из самых красивых российских актрис. Она не стесняется показывать свои прелести перед камерой, демонстрируя идеальную фигуру. При этом сама звезда - мама четверых детей.

Екатерина Климова подразнила подписчиков провокационным видео. Актриса все чаще радует поклонников пикантными образами в блоге. На этот раз она устроила переодевания на камеру.

В видео Климова предстала в золотисто-бежевой шелковой майке на голое тело. В какой-то момент в следующем кадре 42-летняя Екатерина появляется в демоническом образе. На ней прозрачная черная блузка. А еще через секунду актриса перевоплотилась в прекрасную даму с веером.

klimovagram Екатерина Климова

Горячий ролик произвел фурор среди подписчиков. Поклонники уверены, что после разрыва с третьим мужем снимки в блоге их любимицы стали откровеннее и провокационнее.

"Хочется быть рядом", "Остановился где то на 40-м просмотре!", "Вы очень милая и талантливая актриса", "Не женщина, а мечта! Фигура на высоте!", "Как так хорошо можно выглядеть, родив четверых детей?", "Какая прелесть", "Все видно", "Какая красавица", "Вау крошка", "Очень горячая девочка", "Красотка", "Не женщина, а мечта!", "Как всегда великолепна", - наперебой восхищаются подписчики.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.

"Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - объясняла Климова неудачи в личной жизни.