"Мы разбились вдребезги о самое дно": Климова впервые рассказала о тяжелом разрыве с Петренко

Актриса Екатерина Климова трижды была замужем. Ее первым супругом стал ювелир Илья Хорошилов. От него она ушла к актеру Игорю Петренко. Третий союз с актером Гелой Месхи многодетной матери также не принес счастья. Однако о каждом из своих бывших артистка отзывается с большим уважением. Ведь все ее отношения были наполнены любовью. По словам звезды фильмов "Бедная Настя" и "Мы из будущего", любовь - это большой подарок и случается в жизни человека нечасто.

Екатерина Климова впервые откровенно рассказала о том, как бросила первого мужа ювелира Илью Хорошилова ради актера Игоря Петренко, а потом приходила в себя после тяжелейшего разрыва с Петренко. Вместе с первым мужем Климова, по собственному признанию, была 12 лет.

"Когда я поступала в театральный, то Илья сказал: «Ну вот ты станешь актрисой и бросишь меня». Так и случилось. Во время съемок в фильме «Московские окна» я познакомилась с Игорем Петренко. Это была любовь, сильное чувство. У нас были с Игорем откровенные разговоры. Я не хотела разрушать свою семью, но я пошла в эти отношения не глядя, не оборачиваясь", - рассказала Екатерина в эфире программы "Судьба человека".

По словам актрисы, тогда ей казалось, что Игорь - ее судьба, подарок свыше. "Мы просто срослись с Игорем. Мы не могли скрыть это ни от себя, ни от окружающих. Но мы расставались на время. У нас были вторые половинки. А спустя год он позвонил, сказал, что развелся. И я поняла, что целый год ждала этого звонка. Я сказала обо всем Илье. Честно сказала, что должна от него уйти", - заметила Климова.

По словам звезды, она поступила подло, когда ушла от него к Петренко. Но и с Игорем счастья не построила. Ее разрыв с актером не только потряс всю страну, но и для самой Екатерины стал тяжелейшим испытанием в жизни. "Но все было не зря все, конечно. У нас с Игорем родились двое замечательных сыновей - Корней и Матвей. Я не представляю своей жизни сейчас без этих прекрасных мужчин", - поделилась знаменитость.

С Петренко она прожила10 лет. "Расставаться было сложно, пока мы не разбились вдребезги о самое дно, не разлетелись на много маленьких осколков, которые потом, когда превратились обратно в двух людей, стали уже совершенно другими. И эти два человека уже не оглянулись бы в толпе, увидев друг друга", - призналась актриса со слезами на глазах растроганному Борису Корчевникову.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.