2020-05-31T00:52:20+03:00
Звезды

Елена Яковлева содержит 27-летнего сына

Денису Шальных не стыдно брать деньги у мамы
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Елена ЯковлеваЕлена ЯковлеваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Актриса Елена Яковлева более 30 лет в браке с Валерием Шальных. У супругов есть единственный сын Денис. Молодой человек увлекается татуировками. Его тело и лицо украшают многочисленный рисунки. Эпатажный наследник бросил институт, где учился на режиссера, не служил в армии и сейчас занимается спортом и музыкой.

Елена Яковлева всегда сдувала пылинки с единственного сына Дениса Шальных. 27-летний пареньс теплотой вспоминает свое детство, проведенное в театре.

"Я все свое детство протусовался в театре «Современник». Очень интересно наблюдать за жизнью театра из кулис. Для кого-то покажется сверхъестественным поздороваться с Гафтом или Квашой, а для меня это было нормой", - рассказал он в эфире программы "Секрет на миллион".

Денис также признался, что дом у них не гостеприимный, друзей семьи нет. Сын Яковлевой высшего образования не получил. Он проучился на режиссера три курса и бросил. В армию молодого человека не взяли из-за плоскостопия.

Почти десять лет он живет отдельно от родителей в квартире мамы. Большую часть времени проводит дома, спит на диване, смотрит сериалы и крутит велотренажер. Наследник звезд заявил, что финансово ему помогают родители. По словам Дениса, ему не стыдно брать деньги у родительницы. Он к этому привык.

tdbndietdbndie
Денис Шальных много лет увлекается татуировками
131 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим", - говорит молодой человек.

Денис боится поправиться, потому старается есть больше белка и качается, не выходя из дома. "Я сильно не готовлю, не заморачиваюсь. Типа сухарей жую, тосты готовлю", - поведал он Лере Кудрявцевой.

С молодым человеком живут два кота. Детей он совершенно не хочет и был бы рад, если бы оказался бесплоден. "Меня коты больше интересуют, лучше кота третьего взять", - откровенничает Шальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Елена Яковлева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты оценили эффективность первого российского препарата от коронавируса
Афроамериканец и обвиненный в его убийстве полицейский оказались бывшими коллегами
Астронавты взяли на борт корабля Crew Dragon игрушечного динозавра
Сотни мигрантов вышли митинг в Париже и устроили стычку с полицией
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек
Корабль Crew Dragon вышел на орбиту
Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась
Корабль Crew Dragon стартовал к МКС
В НАСА подтвердили, что погода позволяет совершить запуск Crew Dragon
Первый российский препарат против коронавируса Авифавир получил одобрения Минздрава
Президент США заявил, что запуск Crew Dragon могут отложить на 3 июня
"Бавария" разгромила 5:0 дома "Фортуну" в 29 туре чемпионата Германии
Трамп готов отправить военных в Миннеаполис, если попросят местные власти
Трамп назвал журналистов CNN "больными неудачниками" за попытку обвинить Россию в организации протестов
Число выздоровевших военных стабильно превышает число заболевших