Елена Яковлева содержит 27-летнего сына

Актриса Елена Яковлева более 30 лет в браке с Валерием Шальных. У супругов есть единственный сын Денис. Молодой человек увлекается татуировками. Его тело и лицо украшают многочисленный рисунки. Эпатажный наследник бросил институт, где учился на режиссера, не служил в армии и сейчас занимается спортом и музыкой.

Елена Яковлева всегда сдувала пылинки с единственного сына Дениса Шальных. 27-летний пареньс теплотой вспоминает свое детство, проведенное в театре.

"Я все свое детство протусовался в театре «Современник». Очень интересно наблюдать за жизнью театра из кулис. Для кого-то покажется сверхъестественным поздороваться с Гафтом или Квашой, а для меня это было нормой", - рассказал он в эфире программы "Секрет на миллион".

Денис также признался, что дом у них не гостеприимный, друзей семьи нет. Сын Яковлевой высшего образования не получил. Он проучился на режиссера три курса и бросил. В армию молодого человека не взяли из-за плоскостопия.

Почти десять лет он живет отдельно от родителей в квартире мамы. Большую часть времени проводит дома, спит на диване, смотрит сериалы и крутит велотренажер. Наследник звезд заявил, что финансово ему помогают родители. По словам Дениса, ему не стыдно брать деньги у родительницы. Он к этому привык.

tdbndie Денис Шальных много лет увлекается татуировками

"Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим", - говорит молодой человек.

Денис боится поправиться, потому старается есть больше белка и качается, не выходя из дома. "Я сильно не готовлю, не заморачиваюсь. Типа сухарей жую, тосты готовлю", - поведал он Лере Кудрявцевой.

С молодым человеком живут два кота. Детей он совершенно не хочет и был бы рад, если бы оказался бесплоден. "Меня коты больше интересуют, лучше кота третьего взять", - откровенничает Шальных.