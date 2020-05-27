2020-05-27T17:46:39+03:00
Звезды

"Хочу оставить свою маму без внуков": эпатажный сын Елены Яковлевой сделал признание

Денис Шальных пришел в гости к Лере Кудрявцевой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Жизнь Дениса совсем не похожа на сказку.Жизнь Дениса совсем не похожа на сказку.Фото: vk.com
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Сын актрисы Елены Яковлевой известен своим эпатажным поведением. Денис Шальных, чье лицо и тело обильно украшено татуировками и шрамами, давно шокирует публику внешним видом. Наследник звезды сериала "Каменская" не пошел по стопам звездной мамы, а выбрал свой путь.

Поклонники Елены Яковлевой несколько лет следят не только за своей любимицей, но и за ее единственным сыном. Денис Шальных активно ведет блог, в котором делится подробностями своей жизни.

А на днях молодой человек стал гостем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Он поделился с телеведущей своими самыми сокровенными переживаниями. Как выяснилось в ходе беседы, жизнь Дениса совсем не похожа на сказку.

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Денис Шальных
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"Да, я хочу оставить свою маму без внуков, а себя - без детей", - откровенно отвечает Шальных на вопрос о том, каким видит свое будущее. Причиной такого решения он называет то, что до сих пор не встретил ту единственную, которая станет смыслом его жизни.

Сын Яковлевой живет один в квартире, которую ему подарила родительница. Он работает в барбершопе. Помимо этого парень качает свое тело, доводя его до совершенства. В какой-то момент занятие бодибилдингом стало приносить неплохой доход. Дошло до того, что Шальных принял участие в конкурсе красоты.

Кстати, Денис обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. "Большие собаки всегда жили «на участке», но отнюдь не на улице. Для многих это дикость, но псы в моей семьи спят и отдыхают наравне с человеком и сидят буквально за одним с хозяином столом, если пожелают, конечно. Здесь балом всегда правили собаки. И поверьте, что танцы на этом балу мы предпочтем любому королевскому приему", - рассказывал не так давно в блоге Шальных-младший.

С подросткового возраста он увлекся татуировками. Да так, что теперь все его тело украшают цветные рисунки. Заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки. Стоит отметить, что не так давно наследник актрисы решил избавиться от татушек, которые несут в себе негативную энергию, и начал с лица. На щеке молодого человека вытатуирован гроб - именно его сын звезды и начал сводить в первую очередь. "Он попробовал, дошел до конца и успокоился, что совершенно в его характере. Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И, наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть", - рассказывала актриса в одном из интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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